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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

بعد انسحاب بشكتاش .. "راتب ضخم" يضع صلاح على أعتاب الانتقال لطرابزون سبور التركي!

محمد صلاح
ليفربول
انتقالات
ترابزونسبور
بيشكتاش
الاتحاد
دوري روشن السعودي
دوري السوبر التركي

وسط التكهنات حول دخول الاتحاد في الصفقة

اقترب نادي طرابزون سبور التركي، من خطف صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد كل التكهنات المحيطة بمستقبل صاحب الـ34 سنة.

صلاح فسخ عقده مع ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان، وكان على وشك الانضمام لبشكتاش قبل أن تنهار الصفقة في اللحظات الأخيرة.


  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    طرابزون سبور يحسم الأمور

    الصحفي التركي ياجيز سابونكوغلو، قال إن طرابزون سبور تواصل بشكل شخصي مع وكيل محمد صلاح وهو رامي عباس، وتقدم له بعرض رسمي من أجل الحصول على خدماته.

    وتضمن العرض حصول صلاح على راتب سنوي قدره 17 مليون يورو، مقابل التوقيع مع النادي التركي على عقد مدته عامين.


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  • بشكتاش يوقف المفاوضات

    وفي هذا السياق، قال الصحفي "سانتي أونا" إن نادي بشكتاش قرر إيقاف المفاوضات بشكل رسمي مع صلاح، مما فتح الباب أمام طرابزون لإتمام الصفقة.

    وأوضح أن النادي التركي أصبح قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، بعد الدخول في محادثات مكثفة مع وكيل أعماله خلال الأيام القليلة الماضية.

    وبذلك، يغلق نظيره بشكتاش الباب تمامًا أمام قدوم صلاح، رغم التوصل لاتفاق مع الدولي المصري لمدة عام مع عام آخر إضافي، مقابل الحصول على راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو و2 مليون كمتغيرات مستقبلية.




  • سر فشل انتقال صلاح إلى بشكتاش

    تحدث أوندر أوزين؛ المدير الرياضي لبشكتاش، عن أسباب فشل الصفقة موضحًا رفض ناديه التام لمنح محمد صلاح حقوق الصور كاملة، مشددًا على أن هذا يعتبر غير قانوني في كافة أندية أوروبا.

    وقال أوزين في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "صلاح نجم عالمي ورياضي محترم. لقد التقينا به ثلاث مرات في مرحلة لم نكن قد دخلنا فيها بعد في التفاصيل المالية للمفاوضات. كل شيء كان يسير بسلاسة حتى تلك النقطة (المال)".

    وأضاف: "هذه السلاسة التي كانت في اليوم الأول بدأت تتباطأ اعتبارًا من 21 يوليو، فلدى النادي سياسة معينة؛ فالوكالة التجارية (إدارة الأعمال) عمل قانوني وله نسبة عمولة قانونية محددة، وتجاوز هذه النسبة ينطوي على وضع غير قانوني، والنادي لا يمكنه الخروج عن هذه السياسة. لقد حدد سيادة الرئيس نقطة التوقف بشكل ممتاز ووقف عندها، حيث لم يتخذ قرارًا شعبويًا وانسحب من المفاوضات حاليًا".

    أوزين تابع: "وكيل صلاح بدأ يطالبنا بطلبات من شأنها إدخال الجانب المالي في طريق مسدود. يمكنني أن أفترض أن رياضيًا محترمًا كصلاح ليس لديه علم بذلك. لكن وكيله طالب بأمور مالية تتعلق بحقوق الصورة، لدرجة لم يمنحها النادي لأي رياضي أو موظف لديه من قبل. لذا اضطر رئيس بشكتاش لتحديد نقطة نتوقف عندها. إن عمل الوكالات الرياضية هو نشاط قانوني وله قيمة عمولة قانونية مسبقة، وتجاوز قيمة هذه العمولة قد يعني من جانب آخر التورط في أمر غير قانوني".


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  • Mohamed SalahGetty

    الحديث عن الاتحاد

    رغم الحديث عن مفاوضات مكثفة من طرابزون سبور التركي، والتأكيدات بأن اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام للفريق، تظهر التكهنات حول موقف الاتحاد من التعاقد مع النجم المصري المخضرم.

    صحيفة "صباح" التركية، قالت أمس، الجمعة، إن صلاح توصل لاتفاق نهائي على الانضمام للاتحاد مقابل 25 مليون دولار في الموسم، ولكن هذه القصة تم نفيها في وقت لاحق من بضعة مصادر عربية.

    وفي الوقت الحالي، ووسط كل هذا الجدل، يظل الحديث عن مستقبل صلاح كأحد أهم الملفات في الميركاتو الصيفي الحالي، فهل يحسمها طرابزون سبور ويغلق باب الشائعات تمامًا؟!