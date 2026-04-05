Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final
محمود خالد

"منتهي والإعلام المصري يسوقه علينا": رد سعودي "صادم" على انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن!

بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول..

أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، حالة من الجدل، بشأن تصريحه حول النجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، وسط الحديث عن انتقال محتمل إلى دوري روشن السعودي.

بعد 9 سنوات "مكلّلة" بالإنجازات والأرقام القياسية، قال محمد صلاح، عبر مقطع فيديو من أمام دولاب البطولات، إن الصيف المُقبل، سيشهد نهاية رحلته التاريخية في قلعة الأنفيلد.

ورغم أن وكيله رامي عباس، أكد أن صلاح لم يحدد وجهته المُقبلة بعد، إلا أن التقارير الإعلامية ربطت الجناح المصري، بوجهات محتملة، بين دوري روشن السعودي، والدوريين الإيطالي أو الأمريكي.

  • محمد صلاح منتهي .. يكفينا لاعب النجمة

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إن الإعلام المصري يحاول تسويق محمد صلاح للسعودية، باقتراح ذهابه إلى الاتحاد، أو الهلال أو النصر، وهو لاعب "منتهي قاضي" على حد وصفه.

    وأضاف الصرامي "يكفينا لاعب النجمة (يقصد نبيل دونجا)، كلما شاهدت مباراة النصر، رأيته في الملعب، مثلما أشاهد أحمد عفيفي (المحلل المصري في قنوات ثمانية) بشكل مستمر، وعندما خرج (دونجا) خسر النجمة (2-5)".

    ورشح الصرامي، عودة محمد صلاح، إلى الدوري المصري من بوابة سموحة، رافضًا فكرة قدومه إلى الدوري السعودي.

    رد مسؤول على صفقة صلاح

    وكان موقع "winwin" قد حصل على رأي أحد المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حول انتقال محمد صلاح إلى المملكة، خاصة وأنه كان عنصرًا مطلوبًا قبل ثلاث سنوات، مثلما أكد أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد الأسبق.

    ومع عدم ذكر اسم المسؤول، أكد أن صلاح لم يعد يناسب استراتيجية الثورة الكروية السعودية، التي أصبحت تركز على اللاعبين الشباب الأصغر سنًا، والذين لديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".

    وأضاف "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المُقبلة، ولكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا إذا انضم للدوري السعودي".

    محمد صلاح إلى الدوري المصري؟

    وارتبط اسم أفضل لاعب إفريقي لعامي 2017 و2018، بفكرة العودة إلى الدوري المصري، خاصة للأهلي، في أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي نفاه سيد عبد الحفيظ، بشكل قاطع، مستندًا آنذاك إلى أن صلاح كان قد جدد عقده مع ليفربول قبل بضعة أشهر، وقائلًا إن صلاح يشرف الكرة المصرية والعربية في الخارج.

    مؤخرًا، أثار ضياء السيد، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، جدلًا حول وجهة صلاح إذا ما قرر العودة إلى الدوري المصري، وإمكانية المفاضلة بين القطبين "الأهلي أو الزمالك"، ليعلق بقوله: "سيعود إلى المقاولون العرب، بدايته كانت في هذا النادي، وهو يحبه، وأعتقد أنه سينهي مسيرته في النادي الذي شهد انطلاقه، ولكن هذا مجرد رأي".

    وكان محمد صلاح قد استهل مشواره في نادي المقاولون العرب، قبل أن يتخذ خطوة الاحتراف الأوروبي من بوابة بازل، ثم انتقل إلى تشيلسي، في رحلة قصيرة لم تكلل بالنجاح مع جوزيه مورينيو، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا، ومن ثمّ إطلاق السهم المصري لكتابة التاريخ، بالذهاب إلى روما ثم ليفربول، حيث حقق جميع الألقاب الممكنة مع المدرب يورجن كلوب.

    فرصة وحيدة لنهاية سعيدة

    إعلان محمد صلاح عن قراره بالرحيل، يتزامن مع موسم يعد أحد أصعب مواسم ليفربول، مع المدير الفني آرني سلوت، الذي لا يزال يقود الريدز لوداع البطولات واحدة تلو الأخرى.

    * يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

    * ودع كأس كاراباو من الدور الرابع، بعد الخسارة أمام كريستال بالاس (0-3).

    * ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي (0-4).

    * خسر الدرع الخيرية بركلات الترجيح، بعد التعادل مع كريستال بالاس (2-2).

    وطبقًا لذلك، فإن الأمل الوحيد لإنهاء موسم "الوداع" لمحمد صلاح، بأفضل طريقة، هو المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد ليفربول لملاقاة باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في الدور ربع النهائي.

    "يضعوني تحت الحافلة"

    وكان محمد صلاح قد أثار جدلًا عالميًا، بتصريحه الذي حمل نبرة الغضب تجاه إدارة ليفربول، بعد إبقائه على مقاعد البدلاء لعدة مباريات، حيث وصف الأمر وكأن الإدارة تضعه تحت الحافلة، وهناك من يريد رحيله عن قلعة الأنفيلد.

    هذه التصريحات وضعت صلاح في حالة انقسام بين ردود أفعال الجماهير، بين متعاطفين معه، ورافضين لما قاله، ورغم أن العلاقة تحسنت بين صلاح وآرني سلوت مؤخرًا، حيث عاد للاعتماد عليه، إلا أن نتائج ليفربول لا تزال لا ترضي جماهير الريدز.

    صلاح الذي سيطر على الأخضر واليابس، في ملاعب إنجلترا، واحتكر جوائز أفضل هدّاف وصانع ألعاب، وأفضل لاعب في موسم التتويج بالبريمييرليج، تراجعت أرقامه بشكل حاد هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في 35 مباراة بجميع المسابقات.