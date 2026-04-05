أثار الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، حالة من الجدل، بشأن تصريحه حول النجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد للرحيل عن ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، وسط الحديث عن انتقال محتمل إلى دوري روشن السعودي.

بعد 9 سنوات "مكلّلة" بالإنجازات والأرقام القياسية، قال محمد صلاح، عبر مقطع فيديو من أمام دولاب البطولات، إن الصيف المُقبل، سيشهد نهاية رحلته التاريخية في قلعة الأنفيلد.

ورغم أن وكيله رامي عباس، أكد أن صلاح لم يحدد وجهته المُقبلة بعد، إلا أن التقارير الإعلامية ربطت الجناح المصري، بوجهات محتملة، بين دوري روشن السعودي، والدوريين الإيطالي أو الأمريكي.