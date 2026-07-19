في وقت كانت تسير به مفاوضات نادي بشكتاش مع النجم المصري محمد صلاح بشكل جيد، يبدو أن وكيله الأخير رامي عباس حول الدفة بطريقة سلبية، دفعت سردال أدالي؛ رئيس النادي التركي، لانتقاده.
"محمد صلاح لا يعلم ما يفعله وكيله" .. رئيس بشكتاش ينتقد تصرف رامي عباس المفاجئ خلال المفاوضات
ما القصة؟
مستقبل محمد صلاح واحد من الملفات المهمة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما تأكد رحيله عن ليفربول بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، على إثر تراجع مستواه في الموسم الماضي وعدم قدرته على مجاراة صفقات الريدز الجديدة.
عطفًا على هذا، انهالت العروض على الملك المصري ما بين عروض تركية، أمريكية، سعودية وإيطاليا، بحسب عدة تقارير، لكن عرض بشكتاش كان صاحب الكفة الأرجح.
خلال الساعات الماضية، أكد بشكتاش أن هناك مفاوضات بالفعل مع صلاح، لكنها لم تتطور إلى هو ما أكثر من ذلك، نافيًا أن يكون قد اتفق على كل شيء بالفعل.
- Goal AR
هجوم رئيس بشكتاش على وكيل صلاح
الجميع كان يتحدث بطريقة إيجابية عن المفاوضات التركية مع صلاح خلال الساعات الماضية، وبدأ النقاش في الإعلام يتطور للحديث عن الفنيات والخطط التكتيكية لبشكتاش.
لكن الجديد كشفه سردال أدالي؛ رئيس بشكتاش، مؤكدًا أن رامي عباس؛ وكيل أعمال محمد صلاح، اشترط الحصول على عمولة 35%، وهو الأمر المرفوض تمامًا من قبل ناديه.
وقال أدالي في تصريحاته للصحفيين: "صلاح وافق على الانتقال لبشكتاش ووكيل أعماله كذلك أرسل ردًا إيجابيًا على عرضنا في البداية، بل واجتمع مو مع مديرنا الفني والمدير الرياضي وجدد موافقته على العرض".
وأضاف: "لكن مع إن انتشرت أنباء في وسائل الإعلام عن اكتمال اتفاقنا، قام وكيل صلاح برفع مطالبه المالية؛ لقد رفع عمولته الخاصة إلى مستويات لا تصدق، لقد وصلت لـ35%!".
"مستحيل أن نقبل بطلبات رامي عباس"
رئيس بشكتاش واصل حديثه، قائلًا: "من المستحيل أن نقبل بمنح الوكيل عمولة 35%، نحن نعتقد أن صلاح ليس على دراية بمطلب وكيله".
واختتم: "ادعاءات بأن هناك وسطاء آخرين غير رامي عباس متورطين في عملية التعاقد غير صحيحة. نحن نتحدث فقط مع رامي عباس".
- https://x.com/RamyCol
تغريدات رامي عباس تثير الجدل
بعيدًا عن حديث رئيس بشكتاش، يدير رامي عباس عملية التفاوض بشأن صلاح ليس في الغرف المغلقة فقط، بل عبر حسابه على منصة "إكس" كذلك..
في خلال الساعات الماضية، نشر عباس أكثر من تغريدة عبر حسابه، فتارةً يتحدث عن عدم علمه بمحطة مو المقبلة، وتارةً أخرى يؤكد أن هناك أندية لا يريد النجم المصري الانضمام لها، لكنه يرفض الإفصاح عنها، ليزيد القيل والقال بشأن مستقبله.
الأكيد أن شخصية رامي عباس لن تقفل صامتة أمام تصريحات رئيس بشكتاش، وقد تأخذ المفاوضات اتجاهًا مختلفًا عقب الهجوم عليه علنًا في وسائل الإعلام.
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