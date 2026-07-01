بين ليلة وضحاها؛ تحوّل سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية إلى "رقعة شطرنج كبرى"، واللاعبون فيها من الأسماء الثقيلة.

والحديث هُنا ليس عن مجرد انتقال عادي؛ بل ما يشبه "صفقة مقايضة غريبة الأطور"، بطلها الثنائي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح.

هذه الصفقة وضعت محرز في كفة وصلاح بالأخرى؛ وذلك داخل أروقة عملاق جدة النادي الأهلي، الذي توّج بطلًا للنخبة الآسيوية في آخر موسمين.

وحسب آخر الأخبار.. قرر الأهلي فسخ عقد محرز مقابل 15 مليون يورو، وهي قيمة "الشرط الجزائي"؛ مع فتح خط مفاوضات مكثف لضم صلاح، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

تعاقُد الأهلي مع صلاح بدلًا من محرز - إذا حدث -، ربما يكون من أكثر القرارات المثيرة للجدل؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..