محمد صلاح يستحضر "سحر رافينيا".. عفوًا أيها المدرب، كلمات فرعوننا صنعت طرابزون سبور جديدًا!

شهران و10 أيام تقريبًا، مروا على انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي، في واحدة من أضخم صفقات "أحفاد العثمانيين".

ورغم أن العديد من اللاعبين يستغرقون شهرين أو أكثر، للتأقلم مع أنديتهم الجديدة أساسًا؛ إلا أنه مع صلاح وطرابزون سبور، شعرنا أن الـ70 يومًا الماضية كأنها دهرًا من الزمن.

وعاش صلاح خلال الـ70 يومًا الماضية، الكثير من التقلبات داخل الفريق التركي؛ سواء من حيث نتائج المباريات، أو الانتقادات والإشادة بمستواه الشخصي.

المهم.. وسط كل تلك التقلبات؛ كان هناك تصرف قام به الفرعون المصري الكبير، أعقبه تحسن ملحوظ في أداء ونتائج فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نسلط الضوء من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على تصرف محمد صلاح الذي نقصده، ومدى تأثيره على تحسن فريقه..