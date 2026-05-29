لاعب يدعم نظرية محمد صلاح ورحيل رافينيا أقل خطورة الآن.. أنتوني جوردون "ضربة معلم" من برشلونة

لم تكن مجرد صفقة لترميم خط الهجوم؛ بل عملية معقدة أدارها مسؤولو العملاق الكتالوني برشلونة، بكثير من الدهاء التكتيكي والمالي خلف الأبواب المُغلقة.

الحديث هُنا عن النجم الإنجليزي أنتوني جوردون، جناح النادي المحلي نيوكاسل يونايتد؛ والذي توصل برشلونة إلى اتفاق لضمه هذا الصيف، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن برشلونة سيذهب للخيار الأسهل، وهو تفعيل "بند شراء" النجم الإنجليزي الآخر ماركوس راشفورد، من العملاق المحلي مانشستر يونايتد؛ فاجأ البلوجرانا الشارع الرياضي العالمي، بصفقة جوردون البالغ من العمر 25 سنة.

وخلف مبلغ صفقة جوردون الضخم، تكمن خطة استراتيجية بالغة الذكاء؛ فالعملاق الكتالوني لم يشتر جناحًا عصريًا يتناسب مع أسلوب المدير الفني الألماني هانزي فليك فقط، وإنما نجح في هندسة تركيبة مالية رائعة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد حسم برشلونة صفقة أنتوني جوردون..