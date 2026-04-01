بعدما أصبح لاعبًا حرًا لم يعد المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مرغوبًا به بدوري روشن السعودي .. هذا هو الرأي الذي ينضم له فرد جديد كل يوم في الوسط الرياضي!
"تسجيل ابنته في مدرسة جدة وتسويق البرامج له مرحلة لن تعود" .. رفض سعودي جديد لانضمام محمد صلاح لدوري روشن
ما القصة؟
الأسبوع الماضي، فاجأ محمد صلاح الجميع بنشر فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يودع به جماهير ليفربول، معلنًا رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.
هذا الفيديو جاء رغم امتداد عقد صلاح مع النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم المقبل، لكن في الأخير اتفق الجميع على ضرورة فسخه بالتراضي بين الطرفين، حيث تنازل مو عن قيمة آخر موسم بالكامل، بحسب التقارير الصحفية الإنجليزية.
بعد إعلان صلاح الرحيل، خرج وكيله رامي عباس مشددًا على أنه لم يقرر بعد الخطوة المقبلة ولم يتفق مع أي نادٍ بعد، محذرًا جماهير النجم المصري من الشائعات.
لكن في المقابل، عدة تقارير صحفية تتحدث عن اهتمام أندية دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي، وكذلك إيطاليا بالظفر بخدمات صاحب الـ33 في الميركاتو الصيفي المقبل.
الشمراني يعارض صفقة صلاح
أحد المنضمين لمعارضي تعاقد دوري روشن السعودي مع النجم المصري هو الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الذي كتب مقالًا بعنوان صلاح للأهلي المصري!"، عبر صحيفة "عكاظ".
ضمن مقاله كتب الشمراني: " محمد صلاح الذي نحبه كما يحبه الجمهور المصري كان إلى قبل عامين هدفا، إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق لسبب أو لآخر، ولا أعتقد أن الرغبة ما زالت قائمة بنفس ما كانت عليه قبل عامين. اليوم صلاح كما هو أي لاعب يريد اللعب في الدوري السعودي، وهذا أمر طيب ويدل دلالة أكيدة على أن دورينا مطمع لكل النجوم".
وأضاف: " قد تسمع عزيزي المتابع أن كل الأندية فاوضت صلاح ومنحته عروضا فلكية، لكن الحقيقة لا يملكها إلا القائمون على المشروع. فوضى طائرة صلاح دخلت الأجواء السعودية، وسخرية سجل ابنته في مدرسة في جدة لن تتكرر وتسويق بعض البرامج العربية مرحلة ولن تعود".
الإعلامي الرياضي السعودي اختتم مقالته: " شخصياً أحترم صلاح وأفاخر بصلاح وعاشق قديم لليفربول وما زلت... ورغم ذلك لست متحمسا لانضمام صلاح لأي نادٍ سعودي ليس تقليلاً منه ولكن عشقاً للأهلي المصري، أتمنى أن يتوج مسيرته في هذا النادي العظيم الذي سيعيد من خلاله صلاح الحياة للدوري المصري، وأتمنى ألا يؤخذ كلامي على غير محمله".
مسؤول برابطة الدوري السعودي سبق الشمراني
قبل أحمد الشمراني بأيام، كشف مسؤول في رابطة الدوري السعودي – رفض ذكر اسمه – التعاقد مع صاحب الـ33 عامًا، رغم اعترافه بقيمته، لكنه شدد على تفضيل اللاعبين الأصغر سنًا.
وقال المسؤول خلال تصريحاته لموقع "winwin": "بخصوص الرابطة، لم يعد صلاح يتناسب مع الاستراتيجية الأخيرة لها، حيث أصبحنا نستهدف اللاعبين الأصغر سنًا ولديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".
وأضاف: "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المقبلة، لكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا حال انضمامه للدوري السعودي".
محمد صلاح في موسم 2025-2026
الحديث عن رحيل محمد صلاح من ليفربول بنهاية الموسم الجاري، رغم تجديد عقده قبل أشهر قليلة، ليس مفاجأة كبرى، عطفًا على الأحداث التي شهدها الموسم الجاري..
مو خرج من قبل مهاجمًا إدارة ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت، مؤكدًا أنهم يحاولون تحميله المسؤولية أمام الجماهير بشأن تراجع نتائج الفريق في مختلف البطولات.
انفجار صلاح والهجوم على المسؤولين عبر وسائل الإعلام، جاء بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء تارة وقيامه باستبداله في أكثر من مباراة تارةً أخرى.
لكن ورغم تأكيد سلوت الصلح مع صاحب الـ33 عامًا إلا أن الرحيل سيتم بالفعل بنهاية الموسم الجاري.
وتراجعت أرقام مو الفردية في الموسم الجاري مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل دخول عناصر جديدة على تشكيل ليفربول لم يحسن التأقلم معها.
خاض صلاح 34 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري مع الريدز، أحرز خلالها عشرة أهداف وصنع تسعة آخرين.