جدل غياب صلاح لا يتوقف: "لفظ خارج" تجاه لاعبي منتخب مصر .. وإبراهيم حسن يرد قضائيًا!

لا يزال الجدل حاضرًا داخل معسكر المنتخب المصري، على خلفية الأزمة الدائرة حول محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، الذي قرر مغادرة المنتخب بشكل مفاجئ، قبل مباراة جنوب السودان.
ورغم أن منتخب مصر، حقق انتصارًا عريضًا على جنوب السودان، بخمسة أهداف دون مقابل، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلا أن الجدل مازال حاضرًا بشأن سبب رحيل محمد صلاح، قبل المواجهة، ورغم أن الاتحاد المصري نشر بيانًا بأن رحيل نجم ليفربول السابق، جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، قبل مباراة أنجولا، من أجل الحفاظ على اللاعب وإبعاده عن المباراة الثانية، بسبب أرضية الملعب، إلا أن التفسيرات الإعلامية التي خرجت بعد ذلك، تؤكد أن صلاح غادر المنتخب غاضبًا.