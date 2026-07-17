خطة إيتاليانو تضمن تألقه .. بيشكتاش "حصان رابح" لمحمد صلاح رغم غيابه عن دوري أبطال أوروبا!

وهنا يأتي السؤال، لماذا يفكر محمد صلاح، في الانتقال إلى بيشكتاش، رغم الأنباء المتداولة حول الاهتمام من قِبل عدة أندية، في السعودية والولايات المتحدة، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي؟ لنستعرض الأسباب معًا..

* البقاء في أوروبا

من أهم امتيازات هذا العرض التركي أنه سيضمن بقاء محمد صلاح في أوروبا، وذلك بعد تاريخه الطويل في القارة العجوز، منذ تجربة بازل في 2012، وإن زعمنا أن هناك سببًا "عاطفيًا" وراء القرار، فبالإمكان القول إنه سيتفادى مواجهة ناديه السابق ليفربول، في أي مواجهة محتملة، في هذا الموسم على الأقل، حيث يلعب الريدز في دوري أبطال أوروبا.

* بناء مشروع جديد

وبدا سردال أدالي، رئيس نادي بيشكتاش، عازمًا على بناء مشروع جديد، يجعل الفريق الأول لكرة القدم، مدججًا بـ"النجوم"، من أجل السعي نحو استعادة لقب الدوري الغائب منذ 2021، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في الموسم التالي.

واستعد بيشكتاش للموسم الجديد بقوة، حيث أبرم 6 صفقات، كان أبرزها الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد، قادمًا من آرسنال، مقابل 18 مليون يورو، وكذلك لاعب الوسط أوركون كوكو، القادم من بنفيكا، بـ30 مليون، بخلاف ظهير موناكو قاسم واتارا، وحارس بايرن ميونخ، ألكسندر نوبل.

* خطة إيتاليانو

عندما يكون الإيطالي فينتشينزو إيتاليانو، هو المدير الفني الجديد لبيشكتاش، فهذا الأمر من شأنه أن يكون "فألًا حسنًا" لصلاح في حالة إتمام الصفقة، حيث أن المدرب البالغ من العمر 48 عامًا، يعتمد على خطة لعب "4-2-3-1"، ودائمًا ما تشهد مبارياته تألق الأجنحة الهجومية.

المدرب الذي كتب التاريخ مع بولونيا، وقاده للفوز بكأس إيطاليا، إذا ما نظرت إلى أفضل ثلاثة هدافين لعبوا مع أنديته، ستجد "الجناح الأيسر" نيكو جونزاليس، الذي سجل 38 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة، و"الجناح الأيمن" ريكاردو أورسوليني، الذي وقع على 31 هدفًا و6 تمريرات حاسمة، وبالتالي، فإن هذا الأمر قد يعيد توهّج صلاح، وبريقه الذي فقده مع ليفربول في الموسم الماضي، تحت وطأة المشكلات.

* حل أزمة الراتب

تشير التقارير إلى أن صلاح اشترط في البداية، الحصول على 15 مليون يورو، قبل أن يقدم بيشكتاش عرضًا براتب سنوي قدره 12 مليون، بالإضافة إلى المكافآت، مع توقيع عقد لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر.

أضف إلى ذلك، تفاوض بيشكتاش مع صلاح، بشأن حقوق الصور، وحصوله أيضًا على نسبة من الأرباح من مبيعات القمصان، ما يعني ضمان عدم خسارة النجم المصري، من تلك الصفقة.