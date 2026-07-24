بشكتاش جهز العقود .. انفراجة مهمة في انتقال صلاح إلى تركيا

وكانت قد كشفت تقارير صحفية تركية أن ملف التعاقد مع محمد صلاح تجاوز الحدود الرياضية ليصل إلى أروقة السياسة، حيث ذكرت صحيفة "سوزجو" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب معلومات مكثفة من رئيس النادي سردال عدلي حول مسار المفاوضات.

هذا الاهتمام الرئاسي يعكس الرغبة في تعزيز صورة الدوري التركي وصناعة حدث رياضي عالمي باستقطاب واحد من أفضل لاعبي العالم، وهو ما قد يوفر لبشكتاش دعماً غير مباشر لتغطية التكاليف الباهظة للصفقة، بما في ذلك الراتب السنوي للاعب الذي قد يتجاوز 12 مليون يورو لموسم واحد مع خيار التمديد.

وفي سياق متصل، يبذل المدير الفني لبشكتاش، فينتشينزو إيطاليانو، قصارى جهده من الناحية الفنية لإقناع صلاح بالمشروع، حيث تشير التقارير إلى عقد اجتماعات ناقش فيها المدرب الإيطالي خارطة الطريق الفنية وكيف سيصبح صلاح حجر الزاوية في الفريق.