كشفت مصادر إعلامية تركية عن وجود انفراجة مهمة بالساعات الماضية في صفقة انتقال محمد صلاح إلى صفوف العملاق التركي بشكتاش.
بشكتاش جهز العقود .. انفراجة مهمة في انتقال صلاح إلى تركيا
ماذا حدث؟
ذكرت "فاناتيك" صباح الجمعة أن وكيل صلاح رامي عباس قد وافق على تقليص مطالبه المادية الخاصة بالصفقة، والتي كانت بحسب التقارير 35٪ كعمولة من قيمة الصفقة.
وأوضح التقرير أن عقب إزالة العقبة الأساسية المتعلقة بمطالب عباس، أصبح بشكتاش جاهزًا لإتمام التعاقد مع النجم المصري، ودخل في مرحلة تجهيز العقد الورقي، وتوضيح مطلب الوكيل فيما يخص العمولة.
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عقبة رامي عباس وصراع العمولات المالية
رغم التفاؤل السياسي والفني، لا تزال الأمور المادية تشكل حجر عثرة في طريق "الفرعون"، حيث اصطدمت إدارة بشكتاش بشروط وكيل أعماله رامي عباس.
ووفقًا لمصادر مقربة من النادي، فإن بشكتاش يحاول جلب شركة راعية للتكفل بصفقة صلاح بالكامل لتفادي الأزمات المالية.
ومع ذلك، يصر رامي عباس على تقاضي عمولة مرتفعة وصلت حسب بعض التسريبات إلى 35% من قيمة الصفقة، وهو ما رفضه رئيس النادي سردال عدلي جملة وتفصيلاً، معتبراً أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تتناسب مع ميزانية النادي الحالية. المفاوضات دخلت في مرحلة شد وجذب، حيث وجهت الإدارة دعوة رسمية لرامي عباس للحضور إلى إسطنبول وعقد جلسة "وجهاً لوجه" لمحاولة تخفيض هذه المطالب، ويدرك بشكتاش أن التأخير ليس في مصلحته، خاصة مع ظهور أنباء عن محاولات من الغريم التقليدي جلطة سراي للدخول في الخط، رغم نفي مصادر من الأخير لجدية هذا الاهتمام حتى الآن.
تدخل سياسي رفيع المستوى يرفع سقف التوقعات
وكانت قد كشفت تقارير صحفية تركية أن ملف التعاقد مع محمد صلاح تجاوز الحدود الرياضية ليصل إلى أروقة السياسة، حيث ذكرت صحيفة "سوزجو" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب معلومات مكثفة من رئيس النادي سردال عدلي حول مسار المفاوضات.
هذا الاهتمام الرئاسي يعكس الرغبة في تعزيز صورة الدوري التركي وصناعة حدث رياضي عالمي باستقطاب واحد من أفضل لاعبي العالم، وهو ما قد يوفر لبشكتاش دعماً غير مباشر لتغطية التكاليف الباهظة للصفقة، بما في ذلك الراتب السنوي للاعب الذي قد يتجاوز 12 مليون يورو لموسم واحد مع خيار التمديد.
وفي سياق متصل، يبذل المدير الفني لبشكتاش، فينتشينزو إيطاليانو، قصارى جهده من الناحية الفنية لإقناع صلاح بالمشروع، حيث تشير التقارير إلى عقد اجتماعات ناقش فيها المدرب الإيطالي خارطة الطريق الفنية وكيف سيصبح صلاح حجر الزاوية في الفريق.
بشكتاش يفوز أوروبيًا
وفي سياق آخر، حقق بشكتاش انتصارًا مهمًا بالدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي على ضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدف نظيف رغم لعب الأخير منذ الدقيقة السادسة عشر بعشرة لاعبين إثر تعرض أحد لاعبيه للطرد.
ويعول بشكتاش على حسم عبوره للدور الثالث التمهيدي والأخير الخميس المقبل في لقاء العودة بالدنمارك، وتأمين مشاركته بصفة رسمية بالمسابقة القارية لإقناع صلاح بالتواجد مع الفريق الموسم القادم.
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