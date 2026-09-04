كيف ستُنافس هؤلاء يا محمد صلاح وعلى برشلونة الحذر!.. جلطة سراي بـ"وجهين" ضد باشاك شهير ورافاييل لياو سيعيد اكتشاف نفسه

عندما ننظر إلى قائمة نادي جلطة سراي التركي، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سنتأكد أننا أمام فريقٍ مرعب "محليًا"، مع استعداده الكامل لتحقيق المفاجآت "قاريًا".

وبالفعل.. واصل قطار جلطة سراي دهس منافسيه "محليًا"؛ وذلك بالفوز (3-2) ضد نادي إسطنبول باشاك شهير، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري التركي 2026-2027.

وبهذه النتيجة؛ وصل جلطة سراي إلى نقطته العاشرة في "الصدارة"، بينما تجمد باشاك شهير في "المركز التاسع" بـ4 نقاط.

كما أنه في هذه المباراة؛ شاهدنا الظهور الأول للنجم البرتغالي رافاييل لياو مع جلطة سراي، مع تعرض المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لـ"الإصابة".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز جلطة سراي ضد باشاك شهير..