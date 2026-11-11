إليكم خريطة التعامل مع محمد صلاح .. كونوا مثل كلوب وسباليتي وإلا ستلقون مصير العميد!

غادر حسام حسن منصبه كمدرب منتخب مصر، وهو لا يعرف جيدًا الطريقة الأنسب من أجل التعامل مع أسطورة الفراعنة محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي الذي لطالما أثير الجدل حوله طوال مسيرته.

البعض يتهم صلاح بالتسبب في رحيل العميد، خاصة بعد توجه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تركيا للجلوس مع نجم طرابزون سبور، قبل الإعلان عن إقالة المدرب الذي صنع التاريخ في كأس العالم 2026.

ولكن هذه الأمور من المستحيل إثباتها، حيث قالت وجهة نظر أخرى، إن السبب الرئيسي وراء رحيل حسام حسن، هو المشاكل الشخصية المنتشرة في كل مكان عنه، تزامنًا مع منعه من الظهور الإعلامي.

لذلك لا يمكن اتهام صلاح بأي شيء، لأننا لا نعرف ما دار خلف الكواليس، ومن الظلم الجزم بأنه تسبب في الإطاحة بالعميد، ولكن ما نعرفه جيدًا هو أن الأخير لم يتعامل معه بالشكل المطلوب وفشل في احتواء شخصيته في أكثر من موقف.

بداية من جلوسه على دكة البدلاء والتصريحات المثيرة للجدل عنه، وصولًا بأزمة التوقف الدولي الأخير، عندما قام بتبديله في تصفيات أمم إفريقيا وبرر ذلك بـ"أسباب فنية"، كلها أمور تؤكد فشل العميد في هذا الاختبار.

وبتحليل مسيرة الدولي المصري، وبنظرة تحليلية إلى التسلسل النمطي لكل من "فشلوا أو نجحوا" في التعامل معه، تم الوصول للاستنتاج التالي :