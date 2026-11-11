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علي سمير

إليكم خريطة التعامل مع محمد صلاح .. كونوا مثل كلوب وسباليتي وإلا ستلقون مصير العميد!

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غادر حسام حسن منصبه كمدرب منتخب مصر، وهو لا يعرف جيدًا الطريقة الأنسب من أجل التعامل مع أسطورة الفراعنة محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي الذي لطالما أثير الجدل حوله طوال مسيرته.

البعض يتهم صلاح بالتسبب في رحيل العميد، خاصة بعد توجه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تركيا للجلوس مع نجم طرابزون سبور، قبل الإعلان عن إقالة المدرب الذي صنع التاريخ في كأس العالم 2026.

ولكن هذه الأمور من المستحيل إثباتها، حيث قالت وجهة نظر أخرى، إن السبب الرئيسي وراء رحيل حسام حسن، هو المشاكل الشخصية المنتشرة في كل مكان عنه، تزامنًا مع منعه من الظهور الإعلامي.

لذلك لا يمكن اتهام صلاح بأي شيء، لأننا لا نعرف ما دار خلف الكواليس، ومن الظلم الجزم بأنه تسبب في الإطاحة بالعميد، ولكن ما نعرفه جيدًا هو أن الأخير لم يتعامل معه بالشكل المطلوب وفشل في احتواء شخصيته في أكثر من موقف.

بداية من جلوسه على دكة البدلاء والتصريحات المثيرة للجدل عنه، وصولًا بأزمة التوقف الدولي الأخير، عندما قام بتبديله في تصفيات أمم إفريقيا وبرر ذلك بـ"أسباب فنية"، كلها أمور تؤكد فشل العميد في هذا الاختبار.

وبتحليل مسيرة الدولي المصري، وبنظرة تحليلية إلى التسلسل النمطي لكل من "فشلوا أو نجحوا" في التعامل معه، تم الوصول للاستنتاج التالي :

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    هؤلاء كل من عملوا مع صلاح

    بداية من رحلته الاحترافية في أوروبا، بعد الرحيل عن المقاولون العرب، عمل صلاح مع العديد من الأسماء المحلية والعالمية، منهم من نجح ومنهم من فشل، وجاءوا كالتالي:

    هايكو فوجل ومورات ياكين "بازل"

    جوزيه مورينيو "تشيلسي"

    فينشينزو مونتيلا "فيورنتينا"

    لوتشيانو سباليتي ورودي جارسيا "روما"

    يورجن كلوب وأرني سلوت "ليفربول"

    فاتح تكه وحسين تشيمشير وتوماس رايس "طرابزون سبور"

    وفي المقاولون العرب قبل احترافه، كان هناك محمد عامر وحمزة الجمل وإفيكا تودوروف ومحمد رضوان ومحمد عبد السميع.

    وأما في منتخب مصر، فقد عمل معه العديد من المدربين وعلى رأسهم بوب برادلي، شوقي غريب، هيكتور كوبر، خافيير أجيري، حسام البدري، كارلوس كيروش، إيهاب جلال، روي فيتوريا وأخيرًا حسام حسن!

    مجموعة كبيرة من المدربين سواء على الصعيد الدولي أو الأندية، هناك من لا يزال مؤثرًا على مسيرة أسطورة ليفربول والفراعنة، وهناك أيضًا من ذهب في طي النسيان.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    التصادمي لا ينجح مع صلاح

    النمط الواضح في مسيرة محمد صلاح، هو أنه لا يجيد العمل عندما يكون مدربه ذو طبيعة تصادمية، سواء كان الأمر موجهًا لو أو بشكل عام، لان الصرامة لها أكثر من وجه، منها ما لا نراه على أرض الملعب.

    جوزيه مورينيو، صلاح لم يحصل على الفرصة معه في تشيلسي، وقام البرتغالي بتهميشه تمامًا ولم يكن صبورًا معه لمنحه الفرصة.

    وهناك أيضًا أرني سلوت، الهولندي الذي جاء بشخصية هادئة ومحبوبة في موسمه الأول في أنفيلد، قبل أن يظهر الوجه الحقيقي له "وقت الخلاف" حيث تصادم مع صلاح وأكثر من لاعب آخر، واتجه لتحميل الدولي المصري مسؤولية فشله بطريقة غريبة للغاية.

    وبالحديث عن منتخب مصر، فالوضع يبدو مختلفًا بشكل نسبي، لأن صلاح دائمًا ما يُعامل بطريقة مختلفة، وما يسير على غيره لا ينطبق عليه، بسبب المكانة الخاصة التي يتمتع بها، والفوارق الفنية الضخمة بينه وبين أي لاعب آخر في الفريق.

    ومع ذلك، فترة "التصادمي" كارلوس كيروش لم تكن الأفضل مع صلاح بتاريخ الفراعنة، رغم إسهاماته التي قام بها في تلك الحقبة، حيث فشل البرتغالي في تكوين توليفة هجومية تساعد أسطورة الريدز، وظهر معزولًا معه بشكل كبير، في ظل التحفظ الدفاعي المبالغ فيه لمساعد السير أليكس فيرجسون السابق.

    وأخيرًا مع النموذج الأبرز، حسام حسن، العميد الذي جاء لمهمة تدريب منتخب مصر وهو مثقلًا بتصريحاته العدائية تجاه صلاح كناقد ومحلل، بسبب مغادرته لمعسكر منتخب مصر في أمم إفريقيا لتلقي العلاج في فترة روي فيتوريا، وكان عليه إصلاح الأمور فورًا.

    الأمور بدت على ما يُرام في بداية الرحلة، ولكن سرعان ما حصل الصدام الذي انتظره الجميع، من تلميحات للعميد بأنه لا يوجد "أي لاعب" فوق منتخب مصر، وتحديه صلاح بصورة مبطنة في أكثر من موقف، لنصل إلى نقطة النهاية بتبديل جناح طرابزون في الدقيقة 60 من مباراة أنجولا، والتي قال بعدها إن السبب "كان فنيًا" وليس بدنيًا.

    صلاح ظهر بمستويات جيدة في المونديال وبعض المباريات في أمم إفريقيا، ولكن لو احتواه العميد أكثر من ذلك لاختلفت الصورة تمامًا.

  • Jürgen KloppGetty Images

    هؤلاء من أخرجوا أفضل ما عنده

    بالحديث عن الطبيعة التصادمية التي تفشل مع صلاح، هذا لا يعني أن المدرب صاحب الشخصية الضعيفة هو الأكثر إجادة معه، ولكن السر في مقولة "خير الأمور الوسط"، وهنا ننتقل إلى النموذج الأفضل.

    النموذج الأكثر نجاحًا مع صلاح، هو الذي يتمتع بدرجة متوازنة من الصرامة وكذلك الدبلوماسية في نفس الوقت، ولنا في التجارب السابقة خير عبرة!

    مورات ياكين كان المدرب الأكثر تأثيرًا في مسيرة صلاح ببداية، حيث ساهم في تطويره وفتح له الطريق أمام الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي، وسجل معه 17 هدفًا وصنع 12 في 67 مناسبة.

    مدرب بازل السويسري الأسبق تعامل مع صلاح بصبر شديد، وساعده على تأسيسه في تجربته الأوروبية الأولى بعد الانتقال للفريق من المقاولون العرب، وتمتع بدرجة عالية من "الحسم والدبلوماسية" معه، لذلك يأتي ضمن النماذج الناجحة.

    وفي إيطاليا، كان هناك مونتيلا، الذي أعاد اكتشافه من جديد بعد تهميشه في تشيلسي، ويمتلك نفس الطبيعة المرنة التي تصنع بيئة مناسبة لنوعية صلاح من أجل التألق.

    ولا يمكن إنكار الدور الذي قدمه لوتشيانو سباليتي أيضًا صاحب النموذج الصارم العقلاني الذي لا يميل إلى التصادم في الكثير من المواقف، والذي وصفه صلاح بـ"أفضل مدرب عمل معه".

    وقال صلاح في تصريحات سابقة:"تطورت كثيرًا من سباليتي على الجانب الذهني والتكتيكي، منحني الفرصة للتعبير عن نفسي النمو كلاعب".

    وبخلاف ما قاله صلاح لـ"فرانس فوتبول" عن سباليتي، دور الأخير كان واضحًا معه في تجهيزه للمرحلة الأكبر والأهم في مسيرته وهي ليفربول!

    والآن، نحن على موعد مع مدرب لسنا بحاجة للحديث عنه وصفاته، فهو شخص حماسي وشغوف ومجنون بكرة القدم، لكنه يتمتع أيضًا بقدر هائل من الدبلوماسية والمرونة التي خلقت طبيعة عائلية في ليفربول وأعادت النادي إلى منصات البطولات الكبرى بوجود صلاح وغيره من النجوم.

    نعم إنه يورجن كلوب، الألماني الذي تمكن من تحويل صلاح إلى واحد من أهم اللاعبين من أبناء جيله، ووضعه ضمن أفضل أساطير الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ، وبالتأكيد نحن نعرف ما حدث خلف ذلك من خلافات مع ساديو ماني وأمور أخرى وصلت للاعتراض الشهير عليه ضد وست هام في أبريل 2024، والتي حدثت وكأنها لم تكن بسبب الاحتواء السريع للموقف.

    كلوب تعامل مع عيوب شخصية صلاح وأخرج أفضل ما عنده فنيًا وذهنيًا، وذلك لأن الألماني يمتلك "الخلطة السرية" : عدم التهاون والتساهل المبالغ فيه، وكذلك تجنب الانخراط في التصادم، ليكتفي بصرامة عقلانية دون عداوة علنية تضر غرفة الملابس.

    ويضًاف أيضًا للقائمة هيكتور كوبر، الذي قاد صلاح معه منتخب مصر إلى الوصول إلى كأس العالم 2018، ووقتها كان يمر بأفضل مراحل مسيرته مع الفراعنة على الإطلاق.

    إنه النموذج الذي يجب على الجميع التعلم منه، سواء علي ماهر المدرب الجديد لمصر، أو توماس ريس المدير الفني الحالي لطرابزون سبور التركي!

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