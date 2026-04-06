"الحل المثالي للجميع": اقتراح إنجليزي ينقل صلاح إلى الهلال في صفقة تبادلية مع ليفربول!

صلاح أعلن رحيله .. وجدل كبير حول موقف السعوديين

"أين سيذهب محمد صلاح؟"، لعلّه سيكون السؤال الأبرز في فترة الميركاتو الصيفي المُقبل، بعدما أعلن النجم المصري عن قراره بإسدال الستار على مسيرة "9" أعوام تاريخية في ليفربول، والرحيل نهائيًا عن قلعة الأنفيلد.

صلاح إلى دوري روشن؟.. سؤال طُرح بقوة في الأوساط العالمية، قوبل بردود أفعال "سعودية" مفاجئة، إلا أنه لا يزال خيارًا مرشحًا بقوة، مع إمكانية المنافسة مع الدوريين الإيطالي والأمريكي.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    صفقة تبادلية مع الهلال

    وفي هذا السياق، قدم موقع GivemeSport، مقترحًا إنجليزيًا، بإبرام صفقة تبادلية مع الهلال، ستكون بمثابة "الحل المثالي للجميع".

    ومع اتفاق إدارة ليفربول مع صلاح، على رحيله "مجانًا" في الصيف، تقديرًا لتاريخه مع الريدز، جاء مقترح الصفقة التبادلية، للاستفادة من أحد نجوم الهلال، الذين قد يقدمون حلولًا تكتيكية رائعة لليفربول، في المرحلة المُقبلة.

    اللاعب المرشح للصفقة التبادلية، هو البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، الذي سبق وأن كان مطلوبًا من عدة أندية، بعد تألقه مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

  • "50 مليون استرليني"

    واستعرض المقترح الإنجليزي، أدوار ماركوس ليوناردو، الذي يمكنه اللعب كرقم 9 تقليدي، أو مهاجم وهمي، يمتلك مرونة يحتاج إليها ليفربول، من أجل استبدال صلاح، هذا بالإضافة إلى مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونخ، الذي يبدو صفقة مستحيلة، في ظل تمسك العملاق البافاري به.

    وكانت تقارير قد أشارت إلى وضع الهلال، مبلغ 50 مليون جنيه استرليني، من أجل السماح برحيل المهاجم البرازيلي، الذي صنع اسمه في السعودية، بعد معاناة في رحلة أوروبية سابقة مع بنفيكا، وقد لا يمانع العودة إلى القارة العجوز مجددًا.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ليوناردو .. نجم رغم الانتقادات

    على الرغم من تعرضه لانتقادات من قِبل جماهير الهلال، مع داروين نونيز، بسبب ظاهرة إهدار الفرص، إلا أن ماركوس ليوناردو، لا يزال خيارًا هجوميًا فعالًا، في كتيبة الإيطالي سيموني إنزاجي، والذي قرر التضحية بالأوروجوياني من أجل بقاء ماركوس في القائمة المحلية.

    وشارك ماركوس ليوناردو في 30 مباراة مع الهلال، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 11 هدفًا في دوري روشن، و3 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما بات البرازيلي يملك فرصة المنافسة مع الزعيم، على التتويج بالثلاثية.

    ولا يزال ماركوس ليوناردو، صاحب الـ22 عامًا، يمتلك سمعة كبيرة، بعد أدائه اللافت في مونديال الأندية، حيث قاد الهلال لصنع التاريخ، بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد تسجيله 4 أهداف في البطولة، منها هدفان في مرمى مانشستر سيتي الذي خرج من دور الـ16، على يد العملاق السعودي.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    آراء سعودية في صفقة صلاح

    وكان موقع "winwin" قد حصل على رأي أحد المسؤولين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حول انتقال محمد صلاح إلى المملكة، خاصة وأنه كان عنصرًا مطلوبًا قبل ثلاث سنوات، مثلما أكد أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد الأسبق.

    ومع عدم ذكر اسم المسؤول، أكد أن صلاح لم يعد يناسب استراتيجية الثورة الكروية السعودية، التي أصبحت تركز على اللاعبين الشباب الأصغر سنًا، والذين لديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".

    وأضاف "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المُقبلة، ولكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا إذا انضم للدوري السعودي".

    أيضًا، أثار الإعلامي سعود الصرامي، جدلًا كبيرًا حول رأيه إزاء نجم ليفربول، حيث قال، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إن الإعلام المصري يحاول تسويق محمد صلاح للسعودية، باقتراح ذهابه إلى الاتحاد، أو الهلال أو النصر، وهو لاعب "منتهي قاضي" على حد وصفه.

    وأضاف الصرامي "يكفينا لاعب النجمة (يقصد نبيل دونجا)، كلما شاهدت مباراة النصر، رأيته في الملعب، مثلما أشاهد أحمد عفيفي (المحلل المصري في قنوات ثمانية) بشكل مستمر، وعندما خرج (دونجا) خسر النجمة (2-5)".

    ورشح الصرامي، عودة محمد صلاح، إلى الدوري المصري من بوابة سموحة، رافضًا فكرة قدومه إلى الدوري السعودي.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    "يضعوني تحت الحافلة"

    وكان محمد صلاح قد أثار جدلًا عالميًا، بتصريحه الذي حمل نبرة الغضب تجاه إدارة ليفربول، بعد إبقائه على مقاعد البدلاء لعدة مباريات، حيث وصف الأمر وكأن الإدارة تضعه تحت الحافلة، وهناك من يريد رحيله عن قلعة الأنفيلد.

    هذه التصريحات وضعت صلاح في حالة انقسام بين ردود أفعال الجماهير، بين متعاطفين معه، ورافضين لما قاله، ورغم أن العلاقة تحسنت بين صلاح وآرني سلوت مؤخرًا، حيث عاد للاعتماد عليه، إلا أن نتائج ليفربول لا تزال لا ترضي جماهير الريدز.

    صلاح الذي سيطر على الأخضر واليابس، في ملاعب إنجلترا، واحتكر جوائز أفضل هدّاف وصانع ألعاب، وأفضل لاعب في موسم التتويج بالبريمييرليج، تراجعت أرقامه بشكل حاد هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة في 35 مباراة بجميع المسابقات.

