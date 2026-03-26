"لا يناسبنا ولم نفكر فيه نهائيًا".. نادٍ سعودي يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

اسم محمد صلاح ارتبط بأكثر من نادٍ سعودي كبير..

حسم أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين موقفه، من التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول بشكلٍ رسمي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد 9 سنواتٍ كاملة، قضاها في صفوف الفريق الإنجليزي الكبير.

    القادسية يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن موقف نادي القادسية، من التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بعد أنباء منافسته الهلال والاتحاد، على الصفقة.

    الشنيف أعلن عبر برنامجه "دورينا غير"، عدم وجود أي نية لدى القادسية، في التعاقد مع صلاح، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

  • لماذا لا يريد القادسية التعاقد مع محمد صلاح؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي خالد الشنيف تحدث عن سبب عدم رغبة نادي القادسية، في التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ رغم أن اللاعب مُتاح في الصيف القادم، مع امتلاك فارس الشرقية الإمكانات المالية اللازمة.

    وأوضح الشنيف أن مسؤولي القادسية، يرون أن صلاح لا يُناسب أسلوب لعب الفريق الأول لكرة القدم؛ لذلك لم ولن يتم التفكير في ضمه، أبدًا.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن بنو قادس، يرغبون في الاحتفاظ بأجانب الفريق الحاليين؛ بعد المستويات الرائعة التي قدموها، في الفترة الماضية.


    أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول

    الفرعون المصري محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول، منذ صيف عام 2017؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية، مقابل 42 مليون يورو.

    ويرتبط صلاح بعقدٍ مع ليفربول، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ إلا أنه قرر إنهاء مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي، رسميًا.

    ومنذ الانضمام إلى العملاق الإنجليزي؛ سجل الفرعون المصري 255 هدفًا وصنع 122 آخرين، خلال 435 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

    وتوّج صلاح بجميع الألقاب الممكنة مع ليفربول، والتي وصلت إلى 9 بطولات؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإنجليزي: مرتان.

    * كأس الرابطة الإنجليزية: مرتان.

    * كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة.

    * الدرع الخيرية "السوبر": مرة.

    * دوري أبطال أوروبا: مرة.

    * كأس السوبر الأوروبي: مرة.

    * كأس العالم للأندية: مرة.

    مسيرة القادسية في الموسم الرياضي الحالي

    فريق القادسية الأول لكرة القدم يقدّم موسمًا جيدًا للغاية في 2025-2026؛ ولكنه واجه لعنة حقيقية، اسمها عملاق جدة النادي الأهلي.

    نعم.. القادسية خسر من الأهلي في المربع الذهبي لمسابقة السوبر السعودي؛ قبل أن يسقط أمامه مجددًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودع أغلى الكؤوس من ربع النهائي.

    وبمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يحتل فارس الشرقية "المركز الرابع" في جدول الترتيب، برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

    ودخل القادسية حسابات التتويج بلقب الدوري بقوة؛ حيث يبتعد بفارق 7 نقاط فقط، عن فريق النصر الأول لكرة القدم "المتصدر".

    وانتفض "بنو قادس" في مسابقة الدوري، بعد التعاقد مع المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز؛ الذي قاد الفريق لـ13 انتصارًا و4 تعادلات، في 17 مباراة حتى الان.