لا يحزنك الهجوم يا صلاح .. خذ العبرة من "التجربة السعودية" لليونيل ميسي!

وسط كل ما يعج به الوسط الرياضي من أزمات خلال الفترة الحالية سواء الخاصة بالأندية ومعاناة الوصول للأمتار الأخيرة من دوري روشن والتحكيم وما شابه، أو متعلقة بالوقت العصيب للمنتخب السعودي، حيث الغضب الجم من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ومطالب إقالته .. يفرض النجم المصري محمد صلاح نفسه على الحدث!
نجم ليفربول حرك الماء الراكد في سوق الانتقالات الخاص به قبل أيام قليلة، وقتما أعلن بشكل رسمي رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، رغم تمديد عقده قبل أشهر قليلة حتى نهاية الموسم المقبل.
ومن وقتها الشد والجذب دائر في الوسط الرياضي السعودي بين مؤيد ومعارض للتعاقد معه، لكن الأصوات المعارضة صداها أعلى، خاصةً عندما تصدر من مسؤولين رسميين أو إعلاميين..