لا يحزنك الهجوم يا صلاح .. خذ العبرة من "التجربة السعودية" لليونيل ميسي!

مع إعلان صلاح رحيله عن الريدز، خرج علينا مسؤول في رابطة الدوري السعودي – رفض ذكر اسمه – معلنًا معارضته انضمام الأول لأحد أندية دوري روشن، بداعي "السن".

المسؤول في الرابطة السعودية قال، خلال تصريحاته لموقع "winwin": "بخصوص الرابطة، لم يعد صلاح يتناسب مع الاستراتيجية الأخيرة لها، حيث أصبحنا نستهدف اللاعبين الأصغر سنًا ولديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".

وأضاف: "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المقبلة، لكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا حال انضمامه للدوري السعودي".

بالانتقال للوسط الإعلامي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الصحفي أحمد الشمراني مقالًا عبر صحيفة "عكاظ"، معربًا عن رفضه التعاقد مع الجناح المصري كذلك!

ضمن مقاله كتب الشمراني: "قد تسمع عزيزي المتابع أن كل الأندية فاوضت صلاح ومنحته عروضا فلكية، لكن الحقيقة لا يملكها إلا القائمون على المشروع. فوضى طائرة صلاح دخلت الأجواء السعودية، وسخرية سجل ابنته في مدرسة في جدة لن تتكرر وتسويق بعض البرامج العربية مرحلة ولن تعود".

الإعلامي الرياضي السعودي اختتم مقالته: " شخصياً أحترم صلاح وأفاخر بصلاح وعاشق قديم لليفربول وما زلت... ورغم ذلك لست متحمسا لانضمام صلاح لأي نادٍ سعودي ليس تقليلاً منه ولكن عشقاً للأهلي المصري، أتمنى أن يتوج مسيرته في هذا النادي العظيم الذي سيعيد من خلاله صلاح الحياة للدوري المصري، وأتمنى ألا يؤخذ كلامي على غير محمله".



