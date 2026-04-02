Goal.com
مباشر
Mohamed Salah Messi GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

لا يحزنك الهجوم يا صلاح .. خذ العبرة من "التجربة السعودية" لليونيل ميسي!

فقرات ومقالات
لأن ما يدور في الغرف المغلقة شيء، وآراء الإعلاميين شيء آخر..

وسط كل ما يعج به الوسط الرياضي من أزمات خلال الفترة الحالية سواء الخاصة بالأندية ومعاناة الوصول للأمتار الأخيرة من دوري روشن والتحكيم وما شابه، أو متعلقة بالوقت العصيب للمنتخب السعودي، حيث الغضب الجم من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ومطالب إقالته .. يفرض النجم المصري محمد صلاح نفسه على الحدث!

نجم ليفربول حرك الماء الراكد في سوق الانتقالات الخاص به قبل أيام قليلة، وقتما أعلن بشكل رسمي رحيله عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، رغم تمديد عقده قبل أشهر قليلة حتى نهاية الموسم المقبل.

ومن وقتها الشد والجذب دائر في الوسط الرياضي السعودي بين مؤيد ومعارض للتعاقد معه، لكن الأصوات المعارضة صداها أعلى، خاصةً عندما تصدر من مسؤولين رسميين أو إعلاميين..

  • من مسؤول في رابطة الدوري السعودي إلى أحمد الشمراني .. الرفض يسيطر

    مع إعلان صلاح رحيله عن الريدز، خرج علينا مسؤول في رابطة الدوري السعودي – رفض ذكر اسمه – معلنًا معارضته انضمام الأول لأحد أندية دوري روشن، بداعي "السن".

    المسؤول في الرابطة السعودية قال، خلال تصريحاته لموقع "winwin": "بخصوص الرابطة، لم يعد صلاح يتناسب مع الاستراتيجية الأخيرة لها، حيث أصبحنا نستهدف اللاعبين الأصغر سنًا ولديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".

    وأضاف: "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المقبلة، لكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا حال انضمامه للدوري السعودي".

    بالانتقال للوسط الإعلامي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الصحفي أحمد الشمراني مقالًا عبر صحيفة "عكاظ"، معربًا عن رفضه التعاقد مع الجناح المصري كذلك!

    ضمن مقاله كتب الشمراني: "قد تسمع عزيزي المتابع أن كل الأندية فاوضت صلاح ومنحته عروضا فلكية، لكن الحقيقة لا يملكها إلا القائمون على المشروع. فوضى طائرة صلاح دخلت الأجواء السعودية، وسخرية سجل ابنته في مدرسة في جدة لن تتكرر وتسويق بعض البرامج العربية مرحلة ولن تعود".

    الإعلامي الرياضي السعودي اختتم مقالته: " شخصياً أحترم صلاح وأفاخر بصلاح وعاشق قديم لليفربول وما زلت... ورغم ذلك لست متحمسا لانضمام صلاح لأي نادٍ سعودي ليس تقليلاً منه ولكن عشقاً للأهلي المصري، أتمنى أن يتوج مسيرته في هذا النادي العظيم الذي سيعيد من خلاله صلاح الحياة للدوري المصري، وأتمنى ألا يؤخذ كلامي على غير محمله".


    • إعلان

  • مجرد رد فعل وليس انعكاسًا لما سيحدث

    الرفض الذي استعرضناه في السطور السابقة ما هو إلا مجرد أمثلة يوجد غيرها الكثير، والنتيجة واحدة "نرفض ضم صلاح للدوري السعودي".

    وبينما تتحدث التقارير عن اهتمام سعودي "جاد" بضم صاحب الـ33 عامًا، فتلك الحالة من شأنها أن تلعب دورًا في قرار محمد صلاح، لكن الأكيد أنها ليست انعكاسًا حقيقيًا لما يكنه هؤلاء من مشاعر للنجم المصري، كما أنها ليست دليلًا على أنه سيُقابل بغير ترحاب حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

    ما يحدث هو مجرد "رد فعل" على رفض صلاح من قبل الانضمام لدوري روشن، تحديدًا في صيف 2023 وقت مفاوضات الاتحاد معه .. ربما خير دليل على ذلك "الانقلاب" الذي حدث ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حين رفض عرض الهلال في الصيف ذاته، وفضّل عليه إنتر ميامي..

  • الهجوم الإعلامي على ميسي

    الجميع يتذكر ما حدث في صيف 2023، فهو ليس ببعيد، حيث المحاولات السعودية الجادة للتعاقد مع ليونيل ميسي.

    دعك من تحركات المسؤولين الرسميين وما دار في كواليس المفاوضات، هنا نتحدث عن التعامل الإعلامي معها، حيث الحماس الكبير، البدء في عد مكاسب دوري روشن حال وافق ليو على عرض الزعيم، أحلام مواجهة ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أرض السعودية، وغيرها من المناقشات الحماسية للصفقة.

    لكن ما إن أعلن إنتر ميامي بشكل رسمي تعاقده مع البرغوث، حتى انقلبت الأية "إعلاميًا" في السعودية 180 درجة..

    على سبيل المثال، كتب برنامج "أكشن مع وليد" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "السعودية الأول وميسي والبقية تحت".

    كذلك زعم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي وغيره أن قدوم ميسي للهلال كان سيجلب المشاكل للقلعة الزرقاء، ويخل بالتوازن الموجود في النادي منذ سنوات، كونه لا يعتمد على "نجم واحد"، بل الجماعية هي التي تسيطر عليه.

    أما تركي السهلي فأكد أن هناك من هم أفضل من ليو للتعاقد معهم، وعدم قدومه لا يعني أي شيء ولن يؤثر على قيمة الدوري السعودي.

    ناهيك عن آخرين اتهموا ميسي بـ"الخوف والتهرب" من تحديات دوري روشن، وتفضيله "الراحة" في الدوري الأمريكي.

    هذا التقليل لم يتوقف حتى وقتنا هذا، فقد خرج الإعلامي فلاح القحطاني عبر الحلقة الأخيرة من بودكاست "هجمة"، واصفًا النجم الأرجنتيني بـ"المنفوخ إعلاميًا" وأنه لم يحقق كأس العالم قطر 2022 إلا بفضل ضربات الجزاء!


  • انقلاب مبرر .. حتى رونالدو لا حصانة له!

    ما على صلاح أن يدركه هو أن الانقلاب السعودي عليه حاليًا ومن قبله ميسي، ما هو إلا دور متعارف عليه في مثل هذه الأوقات، فالإعلاميون دورهم الأول هو الدفاع عن بلدهم .. فكيف الحال تجاه لاعب رفض عرضًا في صيف 2023 وفي 2024 ومرة ثالثة في 2025؟

    حتى كريستيانو رونالدو نفسه، الذي يعد قائدًا للثورة السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يسلم من الهجوم، حال مساسه بما يخل بمبادئ الدوري السعودي.

    آخرها وقتما "تمرد" على المشاركة اعتراضًا على أحداث الميركاتو الشتوي 2026، إذ هاجمه وليد الفراج حينها قائلًا: "ما هو المطلوب؟ هل تريدوننا أن ننزل على ركبنا أمام رونالدو؟، بلدنا كبير ونحن كبير وغير مسموح لأحد بالتجاوز".


    بالمختصر: ليس على صلاح أن يعبأ بالرفض السعودي "الإعلامي" الحالي تجاهه، فحسبة الغرف المغلقة هي الحكم في الأخير، والمشهد العام سيتغير على إثرها بشكل أكيد، فلطالما أكد مسؤولو رابطة الدوري السعودي اهتمامهم باستقدام "مو"، مشددين في عديد المناسبات أنهم سيحاولون معه مرارًا وتكرارًا نظرًا لقيمته!