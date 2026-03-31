لأن العقل يقول العكس.. لهذا لا يمكن للدوري السعودي رفض محمد صلاح!

تداولت الأوساط الرياضية في الساعات القليلة الماضية تقارير إعلامية أثارت جدلًا واسعًا حول حقيقة موقف مسؤولي دوري روشن للمحترفين من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وزعمت بعض الأنباء أن هناك اتجاهًا لرفض قدوم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما أحدث صدمة لدى الجماهير العربية والعالمية على حد سواء.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية لاسيما بعد أن أعلن الفرعون المصري بشكل واضح رحيله عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الجاري مما جعل الأنظار تتجه صوب المملكة العربية السعودية كوجهة محتملة ومثالية للنجم العالمي.

لكن سرعان ما تم نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا حيث كشفت مصادر مطلعة في برنامج دورينا غير السعودي أن كل ما قيل عن رفض ضم صلاح ليس له أساس من الصحة.

وأكدت رابطة دوري روشن رفضها الكامل لأي تصريحات منسوبة إليها في هذا الشأن مشيرة إلى أن قرار التعاقد مع اللاعبين هو صلاحية أصيلة للأندية وحدها.

هذا التوضيح يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويؤكد أن باب التفاوض لا يزال مفتوحًا على مصراعيه أمام أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العصر الحديث.



