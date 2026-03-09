إنها مرحلة الشك .. إلى محمد صلاح "احذر من الانتقال إلى الاتحاد" وموسى ديابي خلفية مثالي في ليفربول بشرط!

حاليًا لا توجد تقارير تربط محمد صلاح بالاتحاد بشكل واضح، وإن كان الحديث عن أندية الصندوق بشكل عام واهتمام السعودية باستقطاب الجناح المصري في الموسم المقبل.
لكن جمهور الاتحاد فتح باب النقاش حول الصفقة، بالتزامن مع الحديث عن اهتمام ليفربول بضم موسى ديابي.
والسؤال الآن: هل سينجح محمد صلاح مع الاتحاد؟
مو أثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه قادر على حمل راية فريق بأكمله مهما كانت العيوب الفنية به، إذ يعود له الفضل الأكبر في حصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025 رغم القصور لدى المدرب الهولندي آرني سلوت.
لكن مشكلة الاتحاد في السنوات الأخيرة إدارية أكثر منها فنية في المقام الأول .. حيث لا يعرف معنى الاستقرار في هذا الجانب، ما يجعله يغيب لسنوات عن منصات التتويج، وما حدث بين الموسم الماضي والحالي خير دليل على ذلك.
تلك البيئة لا تناسب صلاح بدرجة كبيرة، فهو النجم الذي اشتبك مع مدربه الألماني يورجن كلوب في أواخر موسم 2023-2024 كلاميًا مع علمه بقرب رحيله آنذاك.
وهو نفسه اللاعب الذي خرج في الإعلام مهاجمًا إدارة ليفربول وآرني سلوت، وقتما شعر أن هناك خلل ما يدور خلف الكواليس سواء بشأن مستقبله أو لحالة الفريق الفنية بشكل عام.
بالمختصر .. نجاح صلاح مع الاتحاد متوقف على استقرار النادي إداريًا وفنيًا، ما يعني أن وضع الموسم الجاري إن استمر في الموسم المقبل، فلا داعٍ لإثقال خزينة النادي وصندوق الاستثمارات بعبء المقابل المادي لمو!
كذلك بالنسبة للنجم المصري الذي يبحث عن إنهاء مسيرته بشكل يليق بتاريخه في الدوري الإنجليزي، ويحتاج لنادٍ جاهز لحصد البطولات، لا أن يصعدها موسم ويغيب بعده مواسم كما هو حال العميد في المواسم الأخيرة رغم تاريخه الكبير في الماضي.