الكشف عن كواليس تعثر انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد.. والصفقة ممكنة بشرط!

يوم بعد آخر.. يظهر خبر جديد عن "مستقبل" الفرعون المصري محمد صلاح؛ الذي أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول، بعد 9 سنواتٍ كاملة، كتب خلالها التاريخ بقميص "الريدز"؛ ولكنه لم يحدد وجهته القادمة في مسيرته الكروية، حتى الآن.