لم يكن يعرف مصيره قبل أسابيع.. لماذا غير سلوت من لهجته مع محمد صلاح؟!

تمثل هذه التصريحات في المقام الأول خطوة نفسية عميقة يسعى من خلالها الجهاز الفني لطي صفحة الخلافات السابقة التي كادت أن تعصف باستقرار الفريق بعدما أكد صلاح أن النادي يلقيه تحت عجلة الحافلة بينما أكد سلوت بعدها أنه غير متأكد من مصير النجم المصري في ليفربول.

يدرك المدرب أن التعامل مع النجوم الكبار يتطلب مرونة خاصة وقدرة على احتواء الغضب وتصفية الأجواء.

بالتالي يمكن قراءة هذا المديح المستمر على أنه رغبة صادقة في إعادة الهداف الأول للفريق تحت جناح المدرب مرة أخرى وبناء جدار من الثقة المتبادلة.

استقرار غرفة الملابس والوصول إلى منصات التتويج يتطلبان علاقة صحية بين القائد ولاعبيه ويبدو أن الرجل الأول في الجهاز الفني يحاول ترميم ما أفسدته تصريحات وقرارات ما قبل البطولة القارية ليضمن ولاء نجمه والتزامه الكامل في الشهور المتبقية من المنافسات.