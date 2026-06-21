لا تستمعوا إلى نصيحة محمد أبو تريكة! .. نجم كوراساو يتحول من "نكبة" إلى تكرار إنجاز ليونيل ميسي و"لعنة" تركيا تتكرر مع الإكوادور

"الحصالات في كأس العالم 2026؟ .. حتمًا كوراساو على رأسهم!"

هذه العبارة كم مرة سمعتها قبل انطلاق الحدث العالمي؟، ربما عدد لا يُحصى، لكن البلد الأصغر المشارك في المونديال كتب التاريخ فجر اليوم الأحد، بتعادل سلبي مثير أمام منتخب الإكوادور، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

البلد الكاريبي دخل التاريخ الليلة بحصد أول نقطة في أول مشاركة له بكأس العالم، ليتساوى مع المنتخب الإكوادوري في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف. فيما يتصدر المنتخب الألماني الترتيب بست نقاط، يليه كوت ديفوار بثلاث نقاط.

وللحديث أكثر عن أبرز ملامح مواجهة كوراساو والإكوادور، التي ربما عزيزي القارئ العربي قد فاتتك على إثر إقامتها في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، دعونا نستطرد في السطور التالية..











