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زهيرة عادل

لا تستمعوا إلى نصيحة محمد أبو تريكة! .. نجم كوراساو يتحول من "نكبة" إلى تكرار إنجاز ليونيل ميسي و"لعنة" تركيا تتكرر مع الإكوادور

فقرات ومقالات
الإكوادور ضد كوراساو
الإكوادور
كوراساو
كأس العالم
إيلوي روم
ليونيل ميسي
تركيا ضد باراجواي
تركيا
باراجواي
الأرجنتين ضد الجزائر
الأرجنتين
الجزائر
تيم هوارد

ماذا حدث في مواجهة الإكوادور وكوراساو؟

"الحصالات في كأس العالم 2026؟ .. حتمًا كوراساو على رأسهم!"

هذه العبارة كم مرة سمعتها قبل انطلاق الحدث العالمي؟، ربما عدد لا يُحصى، لكن البلد الأصغر المشارك في المونديال كتب التاريخ فجر اليوم الأحد، بتعادل سلبي مثير أمام منتخب الإكوادور، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

البلد الكاريبي دخل التاريخ الليلة بحصد أول نقطة في أول مشاركة له بكأس العالم، ليتساوى مع المنتخب الإكوادوري في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف. فيما يتصدر المنتخب الألماني الترتيب بست نقاط، يليه كوت ديفوار بثلاث نقاط.

وللحديث أكثر عن أبرز ملامح مواجهة كوراساو والإكوادور، التي ربما عزيزي القارئ العربي قد فاتتك على إثر إقامتها في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، دعونا نستطرد في السطور التالية..




  • نجم كوراساو من نكبة إلى دخول التاريخ

    قبل أيام قليلة، كان منتخب كوراساو يوصف بأنه "مجرد كمالة عدد" في كأس العالم 2026، بعدما ضربه نظيره الألماني بسباعية (7-1)، في افتتاح مشوارهما بكأس العالم.

    من تلقى السباعية وسط أداء هزيل للغاية كان الحارس إيلوي روم، وهو اللاعب نفسه الذي قاد كوراساو الليلة لحصد أول نقطة لها في الحدث العالمي بأداء عالمي..

    صاحب الـ37 عامًا تصدى 15 فرصة للمنتخب الإكوادوري ببراعة كبيرة، منها حتى فرص بثلاثة وأربعة أرواح، لكنه كان في الموعد في كل مرة وكأنه بدل الثوب الذي واجه به الماكينات الألمانية.



    بفضل هذه التصديات دخل روم على المستوى الفردي كذلك التاريخ، حيث أصبح ثاني حارس في قائمة الأعلى تصديات في كأس العالم خلف الأمريكي تيم هاوارد الذي تصدى لـ16 فرصة خلال مواجهة بلجيكا ضمن دور الـ16 في نسخة 2014.

    الفارق أن روم حقق رقمه خلال 90 دقيقة مقابل 120 دقيقة لتيم هاوارد، بخلاف استقبال الأخير هدفين في المباراة نفسها، على عكس الأول الذي خرج بشباك نظيفة وأتم مهمته بنجاح.


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  • روم يكرر إنجاز ميسي

    لنستمر في الحديث مع نجم الليلة حارس كوراساو إيلوي روم، الذي كان صاحب قصة شهيرة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل ثلاثة أعوام تقريبًا.

    تحديدًا في 23 مارس 2023، التقى المنتخب الأرجنتين بكوراساو وديًا، في لقاء حسمه راقصو التانجو بسباعية نظيفة

    تلك السباعية سجل منها ميسي "ثلاثية – هاتريك"، وكان من نصيب إيلوي روم استقبال الهدف رقم 100 للبرغوث في مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني.

    عقب المباراة، كشف روم عن تلقيه إشادة خاصة من ميسي، إذ أخطره بأنه أنقذ بعض التصديات الرائعة رغم استقباله سبعة أهداف، وتبادل القمصان معه، في واقعة عنونها حارس كوراساو بـ"الأحلام تتحقق" عبر حسابه على منصة "إنستجرام".


    والليلة ربما يكرر صاحب الـ37 عامًا عباراة "الأحلام تتحقق" من جديد، ليس لأن بلده حصدت أول نقطة في تاريخها بكأس العالم، بل أيضًا لتكراره إنجاز ميسي في النسخة الحالية من الحديث العالمي، بما قدمه الليلة أمام الإكوادور بحصوله على تقييم 10/10 من قبل موقع سوفاسكور، وهو التقييم من النادر جدًا أن يحصل عليه أي لاعب، إذ فعلها ليو خلال المباراة الافتتاحية أمام الجزائر بعد إحراز ثلاثية "هاتريك".


  • تحية ملكية

    تلك الليلة التاريخية لإيلوي روم ما كانت لتنتهي إلا نهاية ملكية، حيث حظى بتحية خاصة من ملك هولندا ويليم ألكساندر وزوجته ماكسيما، اللذين حضرا المباراة من المدرجات.

    هذا الحضور يأتي كلفتة رائعة من الثنائي الملكي الذي حرص على الاكتساء بزي كوراساو، رغم تمتعها بحكم ذاتي عن هولندا منذ عام 2010 وإن لم يكن استقلالًا كاملًا.

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  • لعنة تركيا تتكرر مع الإكوادور

    بالانتقال للحديث عن الإكوادور، فتألق إيلوي روم يقول إن لاعبي المنتخب الأمريكي الجنوبي خلقوا بالفعل الكثير من الفرص ولم يقصروا، لكن المشكلة دائمًا كانت في اللمسة الأخيرة.

    لاعبو الإكوادور سددوا 27 تسديدة خلال مواجهة كوراساو، ومع ذلك لم يفلحوا في هز الشباك بأي هدف .. عجز كبير أو ربما هي لعنة بدأها منتخب تركيا بالأمس!

    الأتراك خلال مواجهة باراجواي بالأمس تلقوا الهزيمة بهدف نظيف، وخسروا بشكل رسمي فرصة التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026.

    تلك الخسارة أتت رغم أن رفاق أردا جولر سددوا 32 تسديدة خلال المباراة، لكنهم عجزوا عن هز الشباك حالهم كحال الإكوادور.


  • لا تستمعوا لنصيحة محمد أبو تريكة!

    "اذهبوا إلى النوم ودعكم من مواعيد المباريات المتأخرة والفجرية، فلن يفوتكم الكثير، كأس العالم لن يبدأ سوى في دور الثمانية، فهناك منتخبات من الـ48 قادمة للسياحة" .. تصريح أطلقوا نجم الكرة المصرية والمحلل الحالي في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في الأيام الأولى من النسخة الحالية للحدث العالمي.

    لكن يومًا تلو الآخر تُثبت وجهة نظر الماجيكو خطأها، وأكبر دليل ما قدمه منتخب كوراساو فجر اليوم، فقد كانت ملحمة كروية بالفعل.

    هذه ليست المباراة الفجرية – بتوقيت مكة المكرمة – التي تكون ممتعة كرويًا بالفعل بعيدًا عن اسم المنتخبين، هناك كذلك هايتي واسكتلندا في الجولة الأولى، وغيرها.

    الأكيد وسط كل ذلك أن كأس العالم 2026 ممتع بالفعل وليس مجرد زيادة منتخبات ومباريات، فهناك تاريخ يُكتب مع كل مباراة تقريبًا حتى وإن كان طرفها منتخب مجهول الهوية تاريخيًا.