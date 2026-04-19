أعرب الناقد الرياضي المصري محمد أبو تريكة عن استيائه الكبير من الهولندي أرني سلوت؛ المدير الفني لليفربول، مؤكدًا أنه يشعر بالملل في مؤتمراته الصحفية، على إثر تعمده الكذب.
"يملأ مؤتمراته بالكذب وكأنه يعيش في غيبوبة" .. محمد أبو تريكة يهاجم أرني سلوت من جديد قبل مواجهة إيفرتون
ليفربول ضيفًا على إيفرتون
يعود الريدز اليوم الأحد، لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 بعد وداع دوري أبطال أوروبا، على إثر الهزيمة أمام باريس سان جيرمان (0-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.
ويحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في محاولة لمصالحة جماهيره، بينما فقد بالفعل حظوظه في المنافسة على أي لقب في الموسم الجاري.
ويأمل ليفربول مما تبقى من موسمه أن ينجح في احتلال مركز مؤهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال.
هجوم تريكة
وقبل مواجهة إيفرتون وليفربول، استعرضت شبكة قنوات "بي إن سبورت" الـ18 هزيمة التي تلقتها كتيبة سلوت في الموسم لجاري بمختلف البطولات، ومن هنا بدأ هجوم الناقد الرياضي المصري على الهولندي.
تريكة مستاء تحديدًا من تعمد سلوت الإشادة بمستقبل ليفربول، ووصفه بـ"المشرق" رغم المعاناة في الموسم الجاري على مستوى الأداء والنتائج.
وقال الماجيكو في الاستوديو التحليلي لديربي المرسيسايد: "السيناريو الذي أتخيله الليلة أمام إيفرتون أن عرضية قادمة من اليمين أو اليسار، تصل بين فيرجيل فان دايك أو إبراهيما كوناتي، وأحدهم يسددها برأسه في الشباك كما يحدث في المباريات الأخيرة .. ثم يأتي أرني سلوت ويقول (أمامنا مستقبل مشرق)، أي مستقبل مشرق وأنت مستقبل لأربعة أهداف أمام باريس سان جيرمان ذهابًا وإيابًا (ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026)، ما هذا الكذب!".
وأضاف: "أنا ضميري حي، لذا أشاهد المؤتمرات الصحفية للمدربين كي أحضر قبل المباريات، ومؤتمرات سلوت (تزهق)، مليئة بالكذب، سلوت يعيش في غيبوبة، فتجده يشيد بالأداء ويقول إن المستقبل مشرق، وهو خاسر 2-0 على ملعبه بأداء كارثي، ويلعب بخمسة مدافعين في مباراة الذهاب أمام باريس وفي الإياب يلعب بأربعة، ويضع هوجو إيكيتيكي جناح أيمن وكأنه محمد صلاح اعتزل .. اصمت".
مسيرة سلوت مع ليفربول
صاحب الـ47 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية لليفربول في أكتوبر 2024 خلفًا للألماني يورجن كلوب، ولا يزال عقده مستمرًا حتى نهاية يونيو 2027.
منذ ذلك الحين، خاض الريدز 107 مباريات في مختلف البطولات، فاز في 64 منها، وتعادل في 16، فيما خسر 27 لقاء.
وتحت قيادة سلوت، لم يتوج ليفربول سوى ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (2024-2025)، في لقب أرجع الهولندي الفضل به إلى وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.
وماذا بعد لليفربول؟
يدخل الريدز مواجهة إيفرتون محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة، متأخرًا بثلاثة نقاط عن أستون فيلا؛ صاحب المركز الرابع. أما إيفرتون فيحتل المركز العاشر بـ47 نقطة.
وأمام ليفربول خمس مباريات على نهاية موسمه في البريميرليج، حيث يلتقي بكريستال بالاس، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أستون فيلا وبرينتفورد.