في وقت كان به الحكم المحلي محل جدل كبير طوال موسم 2025-26 من دوري روشن السعودي، لم ينأ الحكام بأنفسهم بعيدًا عن الجدل، خاصةً الثنائي أحمد الرميخاني ومحمد الهويش.
"لماذا سمحوا بتصويرهم واستدراجهم؟!" .. نشر فيديوهات تحرج محمد الهويش وحكم مواجهة النصر وضمك وسط التشكيك في نزاهة دوري روشن
ما القصة؟
النصر توج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-26 بعد صراع مع الهلال استمر حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يتفوق العالمي بفارق نقطتين عن الزعيم.
وطوال الموسم، فضّل النصر الاعتماد على الحكم المحلي في المباريات المقامة على أرضه، بداعي أخطاء الحكام الأجانب الكارثية، مقارنة بالحكام المحليين.
لكن البعض اتخذ من كون العالمي من القلائل الذين يثقون في الحكم السعودي، حجة للتشكيك في نزاهة تتويجه باللقب في الأخير، مدعين أن "الدوري موجه"، لصعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمنصة التتويج، بعد فشله على مدار موسمين ونصف في حصد اللقب.
الرميخاني والهويش يظهران في حضرة جمهور النصر
رغم هذا الجدل والتشكيك الواضح والصريح في الوسط الرياضي السعودي في الحكم المحلي، إلا أن الثنائي أحمد الرميخاني ومحمد الهويش ظهرا في مجالس رفقة بعض جماهير النصر.
الهويش ظهر في مجلس وهو يتابع مواجهة النصر وضمك، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن 2025-26، قائلًا: "أنا أشجع الحكم، متابعة أي مباراة لا تعني تشجيع فريق بعينه".
في المقابل، ظهر الرميخاني، الذي كان حكمًا للفيديو في مواجهة النصر وضمك، في حضرة مجلس آخر لأحد جماهير العالمي، وبينما ذكره المضيف باحتساب ضربة جزاء للخصم في اللقاء، كان رده: "إن شاء الله ما نزعل أحد".
جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف وحيد، ليتوج بعدها رفاق الدون رسميًا بلقب دوري روشن.
عتب على الرميخاني والهويش
جماهير الأندية المنافسة للنصر بدأت تتداول فيديوهات الرميخاني والهويش مستغلة إياها في الترويج لمزاعم توجيه اللقب للعالمي من أجل صاروخ ماديرا.
لكن من جانبه، وجه الإعلامي الرياضي محمد الأحمري اللوم للحكمين، نظير سماحهم لمضيفهم بتصويرهم رغم الجدل الكبير المحاط بهما.
وكتب الأحمري، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الظاهرة هذه بدأت تنتشر في المجالس العامة بشكل لا يليق ولا يخدم قيمة الحكم المحلي .. قد أُحسن الظن بالحكام، لكني لا أحسن ذلك من البعض والغرض من التصوير".
وأضاف: "هل يجهل حكامنا تبعات هذا الأمر؟ .. ولماذا لا يكونوا حازمين بشكل أكبر تجاه من يقوم بتصويرهم ويستدرجهم بحوارات غريبة وهم في الأصل مثار جدل في مشهدنا الرياضي؟!".