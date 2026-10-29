بعد خطأ الجزيرة الفادح.. "الآسيوي" يعاقب محمد الهويش والمخاوف أكبر!

نادي المحرق البحريني أنهى الشوط الأول من مباراة الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء على مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي.

لكن في الشوط الثاني، قام الجزيرة بـ"ريمونتادا نارية" ضد المحرق؛ ليفوز (4-2) في النهاية، ويحصل على 3 نقاط غالية للغاية.

وبدأت "ريمونتادا" النادي الإماراتي ضد الفريق البحريني، في المباراة الآسيوية المثيرة؛ بهدف سجله النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 52، من "ركلة جزاء".

إلا أن الإعادات أظهرت أن الحكم السعودي محمد الهويش، ارتكب خطأً فادحًا باحتسابه "الركلة الجزائية"؛ إذ إن الكرة لمست يد لاعب المحرق أحمد بوغمار، خارج منطقة الـ18.

ولم تُستخدم تقنية الفيديو "فار" في المباراة، بحسب المعلومات المتاحة؛ ولذا لم يكن هناك مجال لمراجعة القرار، وهو ما وضع الهويش في مرمى الانتقادات.