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أحمد فرهود

بعد خطأ الجزيرة الفادح.. "الآسيوي" يعاقب محمد الهويش والمخاوف أكبر!

دوري أبطال آسيا 2
كأس آسيا
الجزيرة
المحرق

تطورات جديدة عن الهويش..

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يبدو أن أزمة الحكم السعودي محمد الهويش، أخذت منحنى تصاعديًا جديدًا؛ على خلفية أحداث مباراة نادي الجزيرة الإماراتي ضد فريق المحرق البحريني، في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

الجزيرة فاز (4-2) ضد ضيفه المحرق، على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي الإماراتية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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    تفاصيل أزمة الحكم السعودي محمد الهويش

    نادي المحرق البحريني أنهى الشوط الأول من مباراة الجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، متقدمًا بهدفين مقابل لا شيء على مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي.

    لكن في الشوط الثاني، قام الجزيرة بـ"ريمونتادا نارية" ضد المحرق؛ ليفوز (4-2) في النهاية، ويحصل على 3 نقاط غالية للغاية.

    وبدأت "ريمونتادا" النادي الإماراتي ضد الفريق البحريني، في المباراة الآسيوية المثيرة؛ بهدف سجله النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 52، من "ركلة جزاء".

    إلا أن الإعادات أظهرت أن الحكم السعودي محمد الهويش، ارتكب خطأً فادحًا باحتسابه "الركلة الجزائية"؛ إذ إن الكرة لمست يد لاعب المحرق أحمد بوغمار، خارج منطقة الـ18.

    ولم تُستخدم تقنية الفيديو "فار" في المباراة، بحسب المعلومات المتاحة؛ ولذا لم يكن هناك مجال لمراجعة القرار، وهو ما وضع الهويش في مرمى الانتقادات.

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    "الآسيوي" يعاقب محمد الهويش بعد خطأ الجزيرة

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فهد الدريهم عن قرار مثير من لجنة الحكام الآسيوية، ضد الحكم السعودي محمد الهويش؛ بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الجزيرة الإماراتي والمحرق البحريني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    الدريهم أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، استبعاد لجنة الحكام الآسيوية للهويش، من مباراتين كان مكلفًا بإدارتهما في الفترة القادمة.

    المباراة الأولى بين سفاي رينغ الكمبودي وتامبينيس السنغافوري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا "2"، والأخرى في الأسبوع الخامس من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

  • مخاوف من عقوبة أكبر ضد محمد الهويش

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ إذ أعرب الإعلامي الرياضي فهد الدريهم عن مخاوفه بشأن عقاب أكبر ضد الحكم السعودي محمد الهويش، بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة نادي الجزيرة الإماراتي ضد فريق المحرق البحريني.

    وأشار الدريهم إلى أن الهويش، تم اختياره ضمن طاقم حكام بطولة كأس أمم آسيا؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

    وعن ذلك قال الإعلامي الرياضي، في ختام تغريدته: "نتمنى ألا يتم استبعاد الهويش من كأس أمم آسيا"؛ مع وضع علامتي تعجب واستفهام.

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    ترتيب مجموعة الجزيرة والمحرق في دوري أبطال آسيا "2"

    نادي الجزيرة الإماراتي يتصدر جدول ترتيب "المجموعة الثانية"؛ وذلك ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    الجزيرة جمع 7 نقاط في رصيده؛ بفوزه في مباراتين وتعادله في لقاء آخر، دون تلقيه أي هزيمة حتى الآن.

    ويبتعد الفريق الإماراتي بفارق 3 نقاط عن أركاداج التركماني؛ الذي يتواجد في "المركز الثاني"، برصيد 4 نقاط.

    أما المحرق البحريني، فيحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب المجموعة الثانية الآسيوية، برصيد 3 نقاط فقط؛ وبفارق نقطة وحيدة عن نادي جول جوهار الإيراني، الذي يقبع في "القاع".

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المحرق

المحرق

الدوري البحريني الممتاز

01 نوفمبر 2026

SIT

SIT

ALJ

ALJ

دوري أدنوك للمحترفين

01 نوفمبر 2026

BAY

BAY