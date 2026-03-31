"أسوأ من إصابة الفريق بأكمله" .. غضب أهلاوي بعد الإعلان عن حكم مباراة الراقي القادمة أمام ضمك!

واحدة من الوقائع الأكثر جدلية في مشوار الهويش التحكيمي، شهدته نهاية موسم 2013-2014، الذي توج به النصر بطلًا للدوري السعودي.

في ذاك الموسم، اتهم منافسو النصر الهويش بارتكاب عدة أخطاء تحكيمية لصالح العالمي على مدار مشوار الدوري، ساهمت في تتويجه بطلًا في النهاية برصيد 65 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف.

لكن ما أثار الجدل أكثر وقتها هو ظهور الحكم السعودي رفقة المنتمين النصر أثناء الاحتفال بتحقيق اللقب المحلي.

الجمهور ثار مطالبًا بمنعه من التحكيم نهائيًا وفصله عن العمل، حتى وصل الأمر ببعض باتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات على إثر علاقته تلك بالنصراويين.



