"حتى لا نلجأ لقروض البنك": المنجم يبرر تخفيض صفقة متعب الحربي للهلال .. وسر عدم شكوى الاتحاد بعد حديث كاراسكو!

وكان الهلال قد انتزع صفقة متعب الحربي في صيف 2024، قادمًا من الشباب، بعد منافسة شرسة مع النصر الذي كان قريبًا للغاية من حسم صفقة الظهير الأيسر، ليسجل الحربي أغلى صفقة للاعب سعودي في دوري روشن، بعدما بلغت قيمة الصفقة 123 مليون ريال.

صفقة الحربي أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تأكيد فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، بشأن دور الوليد بن طلال بعد اتصاله به في باريس، في منتصف الليل، من أجل حسم الصفقة، ثم بيان النصر الذي أكد فيه أنه كان قد توصل لاتفاق مع الشباب، وكان الأمر يتوقف على توقيع العقود فقط من قِبل الإدارة.

وزاد من جدل الصفقة، أن الشباب قرر التنازل عن حصة من قيمة صفقة متعب الحربي، من أجل تقديم دفعة من قيمة الانتقال، وهو الأمر الذي أكد المنجم صحته في وقت سابق.

في المقابل، كانت ملف يانيك كاراسكو، أيضًا، مثار جدل، خاصة مع إطلاق لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد السابق، لتصريح تليفزيوني، أكد خلاله حسم التعاقد مع البلجيكي، وسط تقارير بأن هذا الأمر تسبب في حالة غضب داخل إدارة الشباب، وهو ما أدى إلى فشل الصفقة التي كانت منتظرة في يناير 2025.