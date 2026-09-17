شتان بين نسختي محمد القحطاني .. سلبوه ثقته بنفسه وعانى جسمانيًا فتفنن القادسية في توريط الهلال!

أعلم – عزيزي القارئ – أنك تتساءل الآن عن تلك الستة أشهر التي قضاها محمد القحطاني في التعاون في النصف الثاني من الموسم الماضي، ولماذا لم ينجح رغم أن الضغوطات ليست كثيرة هناك؟
السر يكمن في "التخطيط" بالقادسية مقارنة بالهلال والتعاون، وبحكم أن الزعيم أحد كبار دوري روشن السعودي، يؤخذ عليه هذا العيب كثيرًا مقارنة بسكري القصيم..
الفكرة في بني قادس ليس في قلة الضغط الجماهيري فقط، إنما العامل الأهم هو إحضار كتيبة محللين أداء، لتطوير اللاعبين، والعمل كذلك على الجانب النفسي للاعب من ترك مساحة للخطأ والتصحيح.
أكبر مثال على ذلك مصعب الجوير الذي انتقل من الهلال للقادسية أيضًا، وحاليًا هو أفضل لاعب وسط في دوري روشن السعودي على الإطلاق، بينما كان لاعبًا مهمشًا في القلعة الزرقاء.
القادسية أبرز هذا الجانب في الفيلم الوثائقي الخاص بموسمه الماضي، حيث أحرج الهلال بطريقة غير مباشرة، بظهور مصعب الجوير في لقطات فردية مع محللي الأداء بالنادي أثناء مناقشات حول جوانب تطوره وقراراته داخل الملعب التي تحتاج لتصحيح وما شابه.
يضم الجهاز الفني في الهلال بالسنوات الأخيرة كذلك محلل أداء، لكن اهتمامه الأول باللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي وخاصةً الأجانب، فيما يبقى الاحتياطيون بلا دعم كافٍ!
أما القادسية فرغم قدراته المالية الكبيرة إلا أنه لم يدر ظهره للاعبين المحليين، وولى اهتمامًا كبيرًا لهم من مصعب الجوير لمحمد أبوالشامات ومحمد القحطاني وغيرهم، ويبدو أنه سيصبح المورد الأساسي للمنتخب السعودي إن استمر على المنوال ذاته في السنوات المقبلة.
جانب آخر تطور به القحطاني كثيرًا في غضون شهرين مع القادسية، هو الجانب البدني، الذي يعاني محليو الهلال منه كثيرًا، ويظهر حتى وقتنا هذا في كثرة إصابات لاعبيه العضلية ..
القحطاني وقع تحت طائلة السخرية الجماهيرية خلال كأس العالم 2026 وهو يواجه نجوم ريال مدريد، فلم تكن السخرية منه في الجوانب الفنية بقدر حالته البدنية الهزيلة.
صحيح أنه لا يزال في حاجة للتحسن أكثر في هذا الجانب، كي يصبح قادرًا على لعب 90 دقيقة كاملة، لكن التحسن واضح ومبشر.