بين ليلة وضحاها، تحوّل صدى "العالمية" وهتافات الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين؛ إلى أنين خافت في أروقة الكرة السعودية.

ولم يكن أشد المُتفائلين، يتوقع أن يدخل المنتخب السعودي الذي فاز (2-1) على الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2022، في نفق مظلم من التراجع الفني والنتائج المخيبة؛ التي وضعت هيبة "الأخضر" على المحك.

نعم.. مستوى الأخضر في تراجع مُستمر، منذ عودة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى المنتخب؛ حيث تبرز تساؤلات حارقة، حول كواليس هذا الانهيار.

آخر مظاهر هذا الانهيار؛ تمثّل في الخسارة الودية القاسية (0-4) أمام منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الحديث عن "جانب مُظلم"؛ وسط هذا الانهيار السعودي في المستوى والنتائج، بعد عودة رينارد..