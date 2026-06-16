عندما يجن جنون "التورنيدو" بالإشادات العالمية .. عذرًا محمد العويس لكن "ضحية" سالم الدوسري نجم مواجهة أوروجواي

إن سألت غالبية من تابعوا مواجهة السعودية وأوروجواي الليلة عن نجم اللقاء، فالإجابات ستتركز على حارس المرمى محمد العويس .. صحيح فحكاية هذا المخضرم المحافظ على تألقه منذ كأس العالم قطر 2022، حتى رغم نشاطه في دوري يلو للدرجة الأولى مع نادي العلا، تستحق الإشادات.

لكن أنا هنا للحديث عن واحد ممن شكك بهم الكثيرون قبل المباراة، من قالوا عنهم "كيف سيواجه هذا نجم بحجم فيديريكو فالفيردي؟!" .. لكن إنه متعب الحربي!

المنتخب السعودي خرج بنتيجة التعادل (1-1)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الأوروجواياني، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

تقدم الصقور الخضر بالهدف الأول في الدقيقة 41 بفضل المدافع عبدالإله العمري، لكن منتخب أوروجواي أدرك التعادل بهدف في الدقيقة 80 عن طريق ماكسيميليانو أراوخو.

وبعيدًا عن الأداء الجماعي للمنتخبين، دعونا نركز على ثنائي بشكل فردي هما سالم الدوسري ومتعب الحربي، من تولوا مسؤولية الجبهة اليسرى في السعودية..



