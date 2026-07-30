"دعوت الله لتحقيق حلمي".. محمد العويس يتحدث عن أسباب رحيله من الهلال وعودته بعد عام واحد

كشف الحارس المخضرم محمد العويس، عن سبب رحيله عن عملاق الرياض الهلال صيف 2025؛ قبل العودة مجددًا إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعد عامٍ واحد فقط لا غير.

الهلال تعاقد مع العويس البالغ من العمر 34 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعدما لعب مع نادي العلا، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.