وكأن ما حدث في المونديال "زوبعة فنجان": بين العويس والراحل عن الهلال .. أزمة الأخضر قد تستمر إلى كأس آسيا!

لا يجب أن نتعامل مع كأس العالم، بأن ما حدث فيه مجرد "ماضي وانتهى"، بل درس يجب التعلم منه، خاصة وأن المنتخب السعودي خرج من اختبار صعب، ليدخل في واحد أصعب.

نعم، ما حدث في كأس العالم، كانت بشائره واضحة، حديث اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني الذي تم تعيينه بشكل طارئ قبل شهرين فقط من المونديال، بأن تركيزه على كأس آسيا، وكذلك رسائل القلق والإحباط التي انتابت الوسط الرياضي السعودي، بالتزامن مع نتائج الأخضر قبل البطولة.

هذا الأمر، يجعل اختبار المنتخب السعودي "المُقبل" في كأس آسيا 2027، أكثر صعوبة من المونديال لسببين؛ الأول هو وجود دماء جديدة في الكرة السعودية، بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد الكرة، والثاني هو استضافة المملكة للبطولة، لأول مرة في تاريخها، الأمر الذي يجعل أي نتيجة بخلاف الوصول إلى المربع الذهبي - على الأقل - بمثابة مرارة كبيرة لن يسهل ابتلاعها.

في خضم هذا الحديث، نأتي إلى الهلال، لماذا؟ بسبب واقعتين خلال الساعات الماضية، يمكن اختزال بهما المشهد الكروي في المملكة بشكل عام، وإنذار بعدم التعامل مع ما حدث في كأس العالم، بأنه مجرد "زوبعة فنجان"، أي حدث عابر مرّ وانتهى.