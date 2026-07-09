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محمود خالد

وكأن ما حدث في المونديال "زوبعة فنجان": بين العويس والراحل عن الهلال .. أزمة الأخضر قد تستمر إلى كأس آسيا!

فقرات ومقالات
محمد العويس
عبد الله رديف
الهلال
السعودية
كأس العالم
كأس آسيا
دوري روشن السعودي

هذا ما جناه إنزاجي على الكرة السعودية..

لا يجب أن نتعامل مع كأس العالم، بأن ما حدث فيه مجرد "ماضي وانتهى"، بل درس يجب التعلم منه، خاصة وأن المنتخب السعودي خرج من اختبار صعب، ليدخل في واحد أصعب.

نعم، ما حدث في كأس العالم، كانت بشائره واضحة، حديث اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني الذي تم تعيينه بشكل طارئ قبل شهرين فقط من المونديال، بأن تركيزه على كأس آسيا، وكذلك رسائل القلق والإحباط التي انتابت الوسط الرياضي السعودي، بالتزامن مع نتائج الأخضر قبل البطولة.

هذا الأمر، يجعل اختبار المنتخب السعودي "المُقبل" في كأس آسيا 2027، أكثر صعوبة من المونديال لسببين؛ الأول هو وجود دماء جديدة في الكرة السعودية، بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد الكرة، والثاني هو استضافة المملكة للبطولة، لأول مرة في تاريخها، الأمر الذي يجعل أي نتيجة بخلاف الوصول إلى المربع الذهبي - على الأقل - بمثابة مرارة كبيرة لن يسهل ابتلاعها.

في خضم هذا الحديث، نأتي إلى الهلال، لماذا؟ بسبب واقعتين خلال الساعات الماضية، يمكن اختزال بهما المشهد الكروي في المملكة بشكل عام، وإنذار بعدم التعامل مع ما حدث في كأس العالم، بأنه مجرد "زوبعة فنجان"، أي حدث عابر مرّ وانتهى.

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    العويس .. من التألق إلى دكة البدلاء

    ذكر الإعلامي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، قد تلقى العديد من العروض، بعد تألقه في نهائيات كأس العالم 2026، بين الهلال والدرعية والشباب، وأن العويس يتجه نحو تأييد فكرة العودة إلى ناديه السابق الهلال، رغم أنه سيكون احتياطيًا للحارس المغربي ياسين بونو، الذي يرتبط بعقد مع الزعيم حتى يونيو 2028.

    من المنطقي ألا يبقى العويس في دوري الدرجة الأولى، مع ناديه العلا، بعد التألق في كأس العالم، بل وليس غريبًا أن يفضل العودة إلى الزعيم، ليس فقط لأنه النادي الذي قضى معه 3 سنوات، ولكن لأنه الفريق الذي يملك "جينات" البطولات، وينافس على الدوري والنخبة الآسيوية.

    ولكن، هل من المنطقي، أن العويس الذي لم يعد لحراسة عرين الأخضر منذ ديسمبر 2024، حتى مارس 2026، وكان أحد أبرز لاعبي المنتخب في كأس العالم، يوافق على العودة ليكون الحارس البديل في الهلال، خلف ياسين بونو، الذي يواصل كتابة التاريخ مع المغرب، بعد تأهله إلى ربع نهائي مونديال أمريكا الشمالية، للمرة الثانية على التوالي؟

    إن عودة العويس، رغم تصريحات المسؤولين بأن نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، يعد الحارس الأول للمنتخب السعودي، قد ضمنت - على الأقل - مكانًا ثابتًا لحارس جاهز للدفاع عن عرين الأخضر، كما شاهدنا في المونديال، فماذا سيكون الحال إذا ما عاد العويس ليبقى على مقاعد البدلاء في الهلال؟ خاصة إن استمر العقيدي أيضًا في دكة النصر خلف البرازيلي بينتو؟

    باختصار، ستعود الأزمة كما كانت، في مركز حراسة الأخضر، وقد يتحول دونيس إلى نسخة جديدة من هيرفي رينارد أو روبرتو مانشيني، من حيث الحديث عن أزمة دقائق لاعبي المنتخب في دوري روشن وخلافه، خاصة وأن من سيتم استدعاؤه لحراسة المنتخب آنذاك - على الأرجح، سيكون أسيرًا لدكة البدلاء.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هذا ما جناه إنزاجي على الكرة السعودية

    لنذهب إلى نموذج آخر، وهو عبد الله رديف، المهاجم الذي أعلن نادي الهلال، عن قراره بعدم تجديد عقده بعد انتهاء مدته، لتقدم شركة النادي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، الشكر إليه على الفترة التي قضاها في قلعة الزعيم.

    في أكتوبر الماضي، تحدثت في مقال بعنوان "سأعود بطل العالم .. رسالة ياسر الزابيري تفضح سجن مواهب السعودية وبسببها سخر المصريون من محمد صلاح"، واستشهدت بعقلية المغاربة التي صارت لا تقبل بأقل من المنافسة على لقب كأس العالم، مقارنة بالمواهب السعودية التي تعاني الأمرّين من أسر دكة البدلاء، على شاكلة عبد الله رديف.

    السؤال هو: إذا ما كان الهلال قد قرر الاستغناء عن عبد الله رديف، فلماذا لم يوافق على احترافه في فرنسا، خلال العام الماضي؟

    نفس المدرب، سيموني إنزاجي، هو الذي قرر الإبقاء على رديف، وأقنعه برفض عرض أنجيه الفرنسي الذي تقدم إليه في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بعدما تألق اللاعب في بطولة تولون الودية، والحجّة بأن الهلال بحاجة إليه، وأنه متمسك ببقائه من أجل خدمة خطته الفنية.

    المحصلة النهائية هي "445" دقيقة موزعة على 13 مباراة، أي بإجمالي أقل من 5 مباريات، وقرار بعدم تجديد عقده هذا الصيف، وبالتالي، خسرت الكرة السعودية، موهبة كان بالإمكان أن تتألق في أوروبا، إذا ما نالت الفرصة، على غرار سعود عبد الحميد.

  • كلمة أخيرة..

    بين العويس ورديف، قصتان تلخصان حال الكرة السعودية في الوقت الحالي، رغم أن حارس العلا لم يحسم قراره النهائي - حتى الآن -، ولكن التوجه نحو العودة إلى "دكة" الهلال، والاستغناء عن الآخر الذي كان في وقت ما، محل اهتمام في أوروبا، هو نذير باستمرار أزمة المنتخب السعودي، بين قتل المواهب وتفضيل دكة البدلاء.

    وإذا ما عدنا إلى سياسة اختيار أفضل الجالسين على مقاعد البدلاء للأجانب في دوري روشن، لدعم المنتخب السعودي، فإن مختصر الحال هو أن الأخضر سيظل في أزمته الحالية، مع اقتراب بطولتي كأس الخليج، وكأس آسيا 2027، في الوقت الذي ينبغي فيه العمل سريعًا على إنقاذ الكرة السعودية، من أجل تمثيل يستحق الإشادة في البطولة الآسيوية على أرض المملكة.

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