هل يقصد سامي الجابر؟ .. الدعيع يثير الشكوك بالتقليل من أسطورة الهلال في رسالة إلى نواف بن سعد!

أثار محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال، حالة من الجدل، في رسالة وجهها إلى الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، تحمل إشارات تتعلق بأحد نجوم الزعيم.

وشهدت الفترة الأخيرة، حالة من الغليان داخل الهلال، أعقاب الخروج المؤلم للفريق الأول لكرة القدم، مبكرًا، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال حقق تعادلًا مثيرًا مع السد القطري بنتيجة (3-3)، خلال الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي شهدت خروج الأزرق من البطولة، قبل أن يلحق به السد، بعد خسارته أمام فيسيل كوبي الياباني في ربع النهائي.

  • ماذا قال محمد الدعيع؟

    ونشر الدعيع تغريدة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "من هو سامي يا نواف لا تلتفت. انتقاده غير محله، لزعماء المخلصين شهادة حق. فرق المقطع الموجود بين كأس العالم وبين تحدي كسبت.

    انفعالي بالبرنامج بسبب خروج الهلال من النخبة بسبب إنزاجي شيء طبيعي، ولكن عند البعض لا أنا عاشق هلالي، مهما تحدثنا يبقى الأمير نواف بن سعد رئيسنا وحبيبنا تحمّل الكثير من النقد عبر برامجنا وحمل مسؤولية رئاسة زعيم آسيا بكل قوة وثبات.

    أنا ما أحب الشخصنة مع أي أحد، يهمني الهلال والكيان فقط، لا تلتفت لصغار يا أبو سعد".

    واستعرض الدعيع لقطة من حلقته في برنامج "دورينا غير"، حيث تحدث عن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بقوله إنه ما كان ليوافق على تعيينه، لأن الطريقة الدفاعية لا تناسب الهلال، وأن هذا الأمر كان ليقوله قبل كأس العالم، وليس النخبة الآسيوية.

  • هجوم سامي الجابر

    وفسر متابعون ما قاله الدعيع، بأنه يقصد الحديث عن سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، في ظل الأقاويل بشأن وجود خلاف قديم بينه وبين الأمير نواف بن سعد، واعتراض الجابر باستمرار على طريقة لعب الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي.

    وكان الجابر قد انتقد إدارة الهلال، في حديثه عبر برنامج "نادينا"، عقب خروج الفريق من دوري النخبة الآسيوية، حيث وصف الإدارة بأنها تقود النادي بفكر قبل 15 سنة، وأن الهلال توقف في حقبة معينة وزمن معين، ولم يتم المواكبة، بعد الصفقات التي أبرمها في 2023، حيث لم يتم دراسة ورسم استراتيجية بعدها، مستشهدًا بالصفقات التي أبرمها النادي في الفترة الشتوية.

    وقال الجابر إن الهلال بحاجة لعقليات تواكب الأحداث الجارية، ويجب التعاقد مع مدير رياضي ورئيس تنفيذي قوي، مؤكدًا أن المنظومة الحالية غير صحيحة، وحتى لو فاز الهلال بالدوري، فإنه لن يرضى، لأن النادي يجب أن يفكر في الاستمرارية، خاصة وأن الخروج من النخبة الآسيوية كان مؤلمًا، على حد وصفه.

    ورغم أن الجابر أكد مسبقًا بأن الأمر لا يتعلق بأي خلافات مع الأمير نواف بن سعد، ورغم أنه لا يعجبه وكذلك العكس، ولكن ما يجمع بينهما هو حب الهلال.

    وفي مقطع فيديو آخر، أكد سامي الجابر أنه لو كان مسؤولًا في النادي، لاتخذ قرارًا بإقالة سيموني إنزاجي، بعد الخروج الآسيوي.

    هل يرحل إنزاجي عن الهلال؟

    وكان فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، قد حسم مستقبله، كاشفًا عن حقيقة رحيله عن قلعة الزعيم، بعد ارتباط اسمه بتدريب ميلان، بدءًا من الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    وقال باستوريلو، عبر صحيفة "الرياضية"، إن ما يتردد بشأن رحيل إنزاجي، غير صحيح على الإطلاق، سواءً بتدريب ميلان أو منتخب إيطاليا، مضيفًا أن مدرب الهلال مستمر في عمله حتى 30 يونيو 2027، بالتزامن مع نهاية عقده.

    وبرر باستوريلو خروج الهلال مبكرًا من دوري النخبة الآسيوية، بأن غياب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، كان مؤثرًا للغاية، فضلًا عن غياب الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا الذي يمثل قوة هجومية كبيرة في الهلال.

    الهلال يدخل عصرًا جديدًا

    ودخل الهلال، عصرًا جديدًا، بعدما وقّع صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، على عقود الاستحواذ على "ملكية" النادي، بنسبة 70%، في مراسم أقيمت بملعب المملكة أرينا، بحضور وفد من شركة المملكة القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيحصل الصندوق على نسبة 30%.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر".

    وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة "مبكرًا"، بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد مواجهة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    ورغم ذلك، إلا أن الهلال يملك فرصة الصعود على منصات التتويج، قبل ختام الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أطاح بالاتحاد، حامل اللقب.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

