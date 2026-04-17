هل يقصد سامي الجابر؟ .. الدعيع يثير الشكوك بالتقليل من أسطورة الهلال في رسالة إلى نواف بن سعد!

أثار محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال، حالة من الجدل، في رسالة وجهها إلى الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، تحمل إشارات تتعلق بأحد نجوم الزعيم.

وشهدت الفترة الأخيرة، حالة من الغليان داخل الهلال، أعقاب الخروج المؤلم للفريق الأول لكرة القدم، مبكرًا، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال حقق تعادلًا مثيرًا مع السد القطري بنتيجة (3-3)، خلال الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي شهدت خروج الأزرق من البطولة، قبل أن يلحق به السد، بعد خسارته أمام فيسيل كوبي الياباني في ربع النهائي.