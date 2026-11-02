فتح الإعلامي خالد الشنيف، ملفًا مهمًا حول "توثيق" أرقام اللاعبين في تاريخ البطولات السعودية، في الوقت الذي استحضر فيه محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال، معلومة أثارت جدلًا واسعًا.
"الأمطار غرقت الأرشيف": محمد الدعيع يحكي كواليس ضياع لقب عميد لاعبي العالم .. ونصيحة لإنقاذ تاريخه!
ماذا حدث؟
وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه من حق ماجد عبد الله أن يعرف بأنه الهدّاف التاريخي للدوري السعودي، بـ189 هدف، ويليه ناصر الشمراني بـ167 هدف، إلا أنه ليست هناك معلومات موثّقة، فيما يتعلق بتوثيق أرقام اللاعبين، متسائلًا "وماذا عن ركلات الجزاء أو صناعة الأهداف؟".
ووجه الشنيف رسالة إلى الاتحاد السعودي، بأنه بعد إتمام توثيق بطولات المملكة عبر التاريخ، يجب أن يتم توثيق الأرقام الفردية أيضًا.
وحول ذلك، فجّر محمد الدعيع، جدلًا بقوله إنه لديه أكثر من 20 مباراة لم تُسجّل، وقد أبلغه الأمين العام بالاتحاد السعودي، أن الأمطار "غرّقت" الأرشيف، حينما جاء مطر بالرياض، استمر سبعة أيام.
وأضاف "كنت أقاتل لتسجيل المباريات من 2002، وكان يُفترض أن يتم تكريمي في ثالث مباريات كأس العالم أمام أيرلندا، كعميد لاعبي العالم، شاركت في 209 مباراة، بخلاف مباريات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي، وقال تركي بن خالد إنه جاهز للسداد من عنده، لتسجيل المباريات، ولكن الأمير نواف بن فيصل، أصرّ على أنها مهمة الأمين العام".
وتابع الدعيع "ظللت أسأل كل أمين عام يأتي لاتحاد الكرة، قبل أن أبلغني أحدهم بأن المطر غرّق الأرشيف، وكان يفترض أن أظل 15 عامًا، عميد لاعبي العالم".
- al nassr twitter
الهريفي: لا أعرف أرقامي!
وحول ذلك الملف، قال فهد الهريفي، أسطورة النصر، إنه صنع وسجل الكثير من الأهداف، سواءً مع المنتخب السعودي أو النادي، ولكنه لا يعرف الأرقام بدقة، ولم يحصل على إحصائية بذلك.
ووجه الهريفي نصيحة إلى الدعيع، بمواصلة القتال لإثبات عدد مبارياته الدولية، فيما سأله بشأن لقب حارس القرن، ليردّ الدعيع بقوله "هذه مثبتة عندي، والاتحاد الدولي (فيفا) هو الذي كرمني في ألمانيا مع أساطير العالم، ولم يذهب معي وقتها أحد من الاتحاد السعودي، ولكن الاتحاد الكويتي هو من رافقني مع جاسم الهويدي الذي كان هدّاف العالم وقتها".
"غرق الأرشيف لن يخفي الحقيقة"
وفي هذا السياق، وجه الإعلامي صالح الطريقي رسالة إلى محمد الدعيع، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "إن أردت حفظ حقوقك، الأمر في غاية السهولة.
غرق أرشيف الاتحاد السعودي، لن يخفي الحقيقة، المباراة تقام بين فريقين/ منتخبين، ينظمها اتحاد قاري، أو دولي، هناك نسخة من (السكورشيت) لدى المنتخب الآخر والمنظم. تستطيع من خلالها إثبات حقك. الحق قبل أن يغرق أرشيفهم!".
مباريات الدعيع الدولية
وبحسب ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي، خلال شهر أغسطس الماضي، فإن الرقم المثبت بشأن مباريات محمد الدعيع مع المنتخب السعودي، هو 178 مباراة، خلال الفترة بين 9 إبريل 1993 و11 مايو 2006.
وبات الدعيع حاليًا في المركز الثاني عشر بين اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخبات الرجال في تاريخ كرة القدم، حيث يتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصدارة، برصيد 234 مباراة، فيما توقف رصيد الأرجنتيني ليونيل ميسي "الوصيف" عند 208 مباراة، بعد قراره بالاعتزال الدولي.
1- كريستيانو رونالدو "البرتغال": 234 مباراة.
2- ليونيل ميسي "الأرجنتين": 208 مباراة.
3- لوكا مودريتش "كرواتيا": 206 مباراة.
4- بدر المطوع "الكويت": 202 مباراة.
5- سو تشين أن "ماليزيا": 195 مباراة.
6- حسن الهيدوس "قطر" وأحمد كانو "عمان": 193 مباراة.
8- أحمد حسن "مصر": 184 مباراة.
9- أندريس جوادرادو "المكسيك": 182 مباراة.
10- سيرجيو راموس "إسبانيا": 180 مباراة.
11- كلاوديو سواريز "المكسيك": 179 مباراة.
12- محمد الدعيع "السعودية": 178 مباراة.
"ماجد عبد الله سيتجاوز 200 هدف"
وتطرق الإعلامي فارس الفزي، عبر برنامج "نادينا"، لفتح هذا الملف أيضًا، بقوله "لو تسأل الجيل الجديد: من الهداف التاريخي للدوري السعودي؟ لن يقولوا ماجد عبد الله، وإنما سيذكروا عمر السومة، في ظل كثرة ترديد سباقه مع عبد الرزاق حمد الله، كما أن ناصر الشمراني له أهداف قبل تطبيق نظام الاحتراف، في موسم 2008-2009، وعندما لم تحتسب في مرحلة ما بعد الاحتراف، تراجع في ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، وهذا أمر أراه غير صحيح".
وبسؤال الإعلامي تركي السهلي، بشأن كيفية مراجعة أرقام اللاعبين السعوديين تاريخيًا، نوّه الفزي بأن هناك كتيبًا تمت المصادقة عليه من قِبل الجمعية العمومية، ويتضمن أرقامًا تاريخية، ولكنه يحتاج للتوثيق عبر موقع يمكن الرجوع إليه".
وأشار الناقد فيصل الغامدي، إلى معلومة مهمة، بقوله إنه يجب مراجعة السجلات التاريخية، بعد اعتماد بطولات كأس كـ"دوري"، مثلما أفادت لجنة توثيق تاريخ الكرة السعودية، والتي كانت تقام بنظام الذهاب والإياب، ومن المؤكد أن ماجد عبد الله حينها سيكون قد تجاوز الـ200 هدف.
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