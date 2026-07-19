"يستحق كرتين ذهبيتين" .. أبو تريكة يغدق المديح لميسي بعد أدائه المذهل في كأس العالم!

أغدق محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، المديح للقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يستعد لخوض النهائي الثالث له في كأس العالم، أمام إسبانيا.

مواجهة ذات طابع خاص، بين الأرجنتين وإسبانيا، المصنفين الأول والثاني عالميًا، على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي، في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويطمح ليونيل ميسي، في قيادة الأرجنتين لكتابة التاريخ، بمعادلة إنجاز البرازيل في 1962، بتحقيق اللقب الثاني على التوالي، في كأس العالم، بعدما عانق "راقصو التانجو" المجد، برفع كأس المونديال في أراضي قطر، في عام 2022.