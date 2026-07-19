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Mohamed Abutreka Lionel Messisocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"يستحق كرتين ذهبيتين" .. أبو تريكة يغدق المديح لميسي بعد أدائه المذهل في كأس العالم!

ليونيل ميسي
الأرجنتين
إسبانيا
كأس العالم

أبو تريكة يغدق المديح لقائد الأرجنتين بعد تألقه في كأس العالم..

أغدق محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، المديح للقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يستعد لخوض النهائي الثالث له في كأس العالم، أمام إسبانيا.

مواجهة ذات طابع خاص، بين الأرجنتين وإسبانيا، المصنفين الأول والثاني عالميًا، على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي، في نهائي النسخة الثالثة والعشرين من نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويطمح ليونيل ميسي، في قيادة الأرجنتين لكتابة التاريخ، بمعادلة إنجاز البرازيل في 1962، بتحقيق اللقب الثاني على التوالي، في كأس العالم، بعدما عانق "راقصو التانجو" المجد، برفع كأس المونديال في أراضي قطر، في عام 2022.

  • Lionel Messi Ballon d'Or 2019Getty

    أبو تريكة: ميسي يستحق 2 بالون دور

    وقال أبو تريكة، خلال ظهوره عبر الاستديو التحليلي لنهائي كأس العالم، على قنوات "بي إن سبورتس"، إن ليونيل ميسي يستحق الفوز بكرتين ذهبيتين، وليست واحدة، عن أدائه في المونديال الحالي.

    وأضاف نجم المنتخب المصري السابق، أن منتخب إسبانيا يواجه ميسي بمفرده، مطالبًا بأن يتم منحه "البالون دور" في النسختين المقبلتين، فيما قال إنه سيسمى كرة القدم بعد ذلك باسم "ميسي".

    ووجه أبو تريكة، طلبًا طريفًا إلى المقدم محمد سعدون الكواري،بأن يذكره دائمًا بتغيير مسمى الكرة إلى ميسي، فمثلًا إذا أراد أن يقول "إسبانيا تستحوذ على الكرة"، فليقل "تستحوذ على ميسي".

    واستشهد أبو تريكة بتلك العبارة، ليؤكد أن المنتخب الإسباني إذا ما أراد الفوز بالمباراة، فعليه أن يستحوذ على ميسي بالفعل، وليس الكرة فقط.

    ووجه أبو تريكة نصيحة إلى المنتخب الإسباني، في مباراة النهائي، بألا تنجرف وراء استفزازات الأرجنتينيين، موضحًا أن ميسي ورفاقه، يلعبون بأداء خشن، وعلى "الماتادور" أن يلعب على الاستحواذ على الكرة، مضيفًا أن لقاء النهائي سيكون بمثابة مواجهة "الجماعية" ضد "الفردية".

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  • "أريد حقي"

    المفارقة في ذلك، أن رفاق ليونيل ميسي هم من يواجهون الاتهام بـ"سرقة" حلم الفراعنة، في مواصلة المشوار في نهائيات كأس العالم 2026، حينما أقصي منتخب مصر من دور الـ16، رغم أنه كان قريبًا من الانتصار بهدفين، قبل أن يقلب ميسي ورفاقه، الطاولة، بنتيجة (3-2).

    حينها، وجه أبو تريكة، رسالة انتقاد شديدة اللهجة إلى "تحكيم" المباراة، مضيفًا "أنا أريد حقي"، في إشارة إلى اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، ولقطة الهدف الذي تم إلغاؤه لمنتخب مصر، وقال "لقد ظلمنا، هل كنا نواجه ميسي أم التحكيم أم الفيفا؟".

  • Lionel Messi World Cup 2022Getty

    ليونيل ميسي من أجل كتابة التاريخ

    ورغم خسارته للقب في نهائي 2014، إلا أن ليونيل ميسي توج حينها بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نجح "لابولجا" في إنهاء انتظاره الطويل، ليفوز بالمونديال على أرض قطر في 2022، كما فاز بالجائزة الفردية للمرة الثانية.

    ويواجه ميسي تحديًا كبيرًا للجمع بين كأس العالم وجائزة أفضل لاعب، للمرة الثانية تواليًا، رغم أنه لعب دورًا كبيرًا في قيادة الأرجنتين إلى المباراة النهائية، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، وساهم في صنع أكثر من ريمونتادا أرجنتينية خلال المباريات الإقصائية.

    ويواجه ميسي منافسة شرسة أمام المنتخب الإسباني، الذي قدم أداءً تمتع بالتنظيم والأداء الدفاعي، واستطاع السيطرة على مجريات مباراة فرنسا في نصف النهائي، في الوقت الذي يطمح فيه لامين يامال ورفاقه بإضافة النجمة الثانية بعد 2010، كما يسعى القائد الأرجنتيني، للعودة إلى صدارة الهدافين، خاصة وأنه على بعد هدفين من معادلة كيليان مبابي، في تصدر هدافي البطولة، والوصول للهدف العاشر، وبفارق هدف عن معادلة مبابي، في صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 22 هدفًا.

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  • Lionel Messi Ballon d'Or GFX 2:1GOAL

    قرار جديد حول البالون دور

    وكشف حساب البالون دور، عبر منصة (إكس)، عن مقال بعنوان "هل يمكنك الفوز بجائزة الكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي؟"، ورغم وضع صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدر المقال، إلا أن إصدار المقال في مثل هذا التوقيت، كان بمثابة إشارة فسّرها الكثيرون، بأن الجائزة تتجه نحو ليونيل ميسي، للمرة التاسعة في مسيرته الكروية.

    واستدل الحساب الرسمي للكرة الذهبية على عدم اشتراط أن يلعب الفائز في دوري أوروبي، بحصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليها عام 2023، وهو الناشط في إنتر ميامي الأمريكي.

    إلا أنه عاد وأوضح أنه رغم أن ميسي كان يلعب في إنتر ميامي وقت حفل 2023 إلا أن حصوله على الجائزة استند للأداء الذي قدمه مع باريس سان جيرمان؛ النادي الذي غادره للانتقال لإنتر ميامي في صيف 2023، أي قبل الحفل ببضعة أشهر.

    واختتم: "نعم! من الممكن تمامًا الفوز بالكرة الذهبية دون اللعب لنادٍ أوروبي. يبدو الأمر أصعب في ضوء التاريخ فحسب، لكن القوة المتنامية لبعض الدوريات خارج أوروبا بدأت في تغيير الموازين".