بعد رفض حجج الدفاع .. راؤول أسينسيو في انتظار المحاكمة بتهمة "المقاطع الإباحية"

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن أسينسيو يواجه اتهامين، بموجب المادة 197.1.3 (فقرتي 2-5)، من قانون العقوبات؛ حيث تتضمن الأولى نشر فيديو بدون موافقة، والثاني بنشر مقطع جنسي صريح يتضمن قاصرًا، علمًا بأن المحاكمة تنتظر أسينسيو وثلاثة من زملائه السابقين في أكاديمية ريال مدريد للشباب.

وقرر القاضي الذي يشرف على القضية، رفض جميع الحجج التي قدمها محامو الدفاع عن الأشخاص الأربعة، خلال جلسة الاستماع التمهيدية، قبل المحاكمة التي ستعقد خلال أيام 3 و4 و7 سبتمبر.

وجاء طلب المحامين، باستبعاد بعض الأدلة من ملف القضية، خاصة المواد التي تم الحصول عليها، عندما صادرت الشرطة الإسبانية هواتف المتهمين، إلا أنه - وفق وثائق المحكمة -، فقد ذكر القاضي بأن عمليات الضبط لم تتطلب موافقة أصحاب الهواتف، ما يؤكد شرعية الإجراءات المتبعة من قِبل الشرطة، مضيفًا أن مصادرة الهواتف كانت قرارًا مبررًا، لأنها كانت مصدرًا للأدلة وأداة لارتكاب الجريمة، مع وجود خطر لفقدان البيانات.

وزاد القاضي من الشعر بيتًا، حيث أكد أن جميع المتهمين قاموا بعمل نسخ احتياطية من حساباتهم، بهدف حذف المحتوى قبل إلقاء القبض عليهم، ما يشير إلى محاولات محتملة لإخفاء الأدلة ويعد نية واضحة لعرقلة التحقيق في الأحداث التي تم التبليغ عنها.