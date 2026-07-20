"محطم وغاضب".. إرث رونالدو يطارد مبابي في ريال مدريد ومخاوف من صدام مع مورينيو!

مع الدخول في المراحل الحاسمة من الحدث الأبرز للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أمريكا الشمالية، بدا مبابي في وضع جيد للمنافسة بقوة على لقبه العالمي الثاني وكذا جائزة الكرة الذهبية الأولى في مسيرته المميزة. لكن تلك الأحلام تحطمت على يد إسبانيا في الدور نصف النهائي.

ومع فشل ريال مدريد في حصد الألقاب الكبرى محلياً وقارياً في موسم 2025-26، كان مبابي بحاجة ماسة إلى انتصار دولي من أجل دفع نفسه نحو صدارة سباق الكرة الذهبية المدجج بالنجوم. ولكنه يبدو متجهاً لخسارة هذه الجائزة لـ 12 شهراً أخرى على الأقل.

قد يكون عام 2027 هو العام الذي تكتمل فيه خزانة ميدالياته البراقة، مع تولي المدرب المخضرم وصاحب العقلية الانتصارية جوزيه مورينيو مقاليد القيادة الفنية في "سانتياجو برنابيو". سيأمل مبابي أن يتمكن "السبيشال وان" من مساعدته في إنهاء حالة الجفاف على صعيد دوري أبطال أوروبا - حيث يتزايد الإحباط هناك في ظل التتويجات المتتالية التي يحققها فريقه السابق باريس سان جيرمان.