محدث | ترتيب أفضل 30 لاعبًا في العالم.. فرانس فوتبول تعلن المراكز!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب العاصمة الإنجليزية لندن لمتابعة تفاصيل حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، والتي تشهد تتويج الأفضل في العالم بعد موسم كروي استثنائي حافل بالبطولات القارية والدولية.

وتحظى هذه النسخة بترقب غير مسبوق في ظل اشتعال المنافسة بين نخبة من أبرز نجوم اللعبة الذين قدموا مستويات لافتة مع أنديتهم ومنتخباتهم، يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال، والإنجليزي هاري كين، وسط تطلعات الجماهير لمعرفة هوية الفائز الجديد بالبالون دور بعد صراع شرس طوال الموسم.

ونستعرض معكم في هذه التغطية المحدثة الترتيب التنازلي الكامل لقائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم، بدءًا من المركز الثلاثين وحتى الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2026، وذلك فور صدور التحديثات الرسمية تباعًا من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

سيتم تحديث الترتيب بمجرد الكشف عن كل مركز!