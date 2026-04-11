FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm

"محبط ومدمر تمامًا": الصحف الإسبانية تنقضّ على لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ

لينارت كارل

تُعدّ موهبة بايرن ميونخ الفذة لينارت كارل حديث الصحف الإسبانية حالياً، في ظل الأجواء المحيطة بالمواجهات مع ريال مدريد.

«كارل، محبط ومُحطَّم تمامًا!»، عنونت مثلًا الصحيفة المرموقة As. والخلفية: بعدما جلس كارل في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع نادي أحلامه ريال مدريد (2:1) على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة خلال الأسبوع، سيغيب ابن الـ18 عامًا عن مباراة الإياب الأربعاء المقبل بسبب الإصابة.

  • "كانت خيبة الأمل أكبر بالنظر إلى الظروف الشخصية للاعب: فقد سافرت عائلته إلى مدريد لتشهد كيف يحقق حلمًا - وهو ما لم يحدث في النهاية"، كتبت صحيفة آس متابعةً. وكان كارل قد أثار ضجة كبيرة في مطلع العام، عندما اعترف علنًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال. وفي إسبانيا أيضًا تم الانتباه إلى تلك التصريحات المحرجة.

    وكان كارل يتمنى أكثر من أي وقت مضى أن يُسمح له بالوقوف على أرض الملعب في برنابيو، إلا أن مدرب بايرن فينسنت كومباني لم يُشرك الموهبة الهجومية. وتبع ذلك انتكاس آخر بعد وقت قصير: يوم الجمعة أعلن بايرن أن كارل تعرض لتمزق في ألياف عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن. وبذلك لن يكون متاحًا في مباراة الإياب أمام الملكيين، وسيغيب إجمالًا لنحو ثلاثة أسابيع.

    موهبة بايرن لِنّارت كارل حديثٌ في إسبانيا: "انتكاسات قاسية"

    «انتكاسات قاسية لجوهرة بايرن»، كان كارل بسبب إصابته موضوعًا في ماركا وكذلك في صحيفة إسبانية كبرى أخرى. وقد اعتُبر جلوسه على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في الملعب «الذي يُفترض نظريًا أن يصبح منزله مستقبلًا» «انتكاسة مريرة» للاعب الشاب.

    ومن المرجح أن يصبح كارل جاهزًا للمشاركة مجددًا في مطلع مايو، وسيأمل أن يتمكن عندها من مساعدة بايرن في إياب نصف نهائي محتمل لدوري أبطال أوروبا. ووضع بطل ألمانيا القياسي ممتاز بعد الفوز المقنع 2:1 خارج الديار في مدريد. وكان لويس دياز وهاري كين قد سجّلا هدفي الفريق البافاري، قبل نحو ربع ساعة من النهاية لم ينجح نجم ريال كيليان مبابي إلا في تسجيل هدف تقليص الفارق. وإذا نجح بايرن يوم الأربعاء على أرضه في أليانز أرينا في بلوغ نصف النهائي، فقد ينتظره هناك حامل اللقب باريس سان جيرمان. ويملك الفرنسيون بعد فوزهم 2:0 في مباراة الذهاب على ليفربول أفضلية كبيرة للتأهل مجددًا إلى دور الأربعة.

  • هل يُسمح للينارت كارل بالمشاركة في كأس العالم؟

    حقق كارل اختراقه هذا الموسم مع نادي بايرن ميونخ. وقد سُمح للمراهق بالبدء أساسياً في كثير من الأحيان، كما كان يوفّر باستمرار دفعات مهمة حتى عندما يشارك كبديل. وبالمجمل خاض كارل في موسم 2025/26 حتى الآن 35 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

    وفي نهاية مارس، ظهر اللاعب الأعسر لأول مرة مع المنتخب الألماني الأول، وترك انطباعاً جيداً في المباراتين الوديتين أمام سويسرا (4:3) وغانا (2:1). وبذلك زاد من فرصه في أن يختاره مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان ضمن قائمة كأس العالم في الصيف.

  FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    أرقام لينارت كارل في الموسم الحالي حتى الآن


    المشاركات

    35

    الأهداف

    9

    التمريرات الحاسمة

    7

    البطاقات الصفراء

    1


