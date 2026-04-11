"كانت خيبة الأمل أكبر بالنظر إلى الظروف الشخصية للاعب: فقد سافرت عائلته إلى مدريد لتشهد كيف يحقق حلمًا - وهو ما لم يحدث في النهاية"، كتبت صحيفة آس متابعةً. وكان كارل قد أثار ضجة كبيرة في مطلع العام، عندما اعترف علنًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال. وفي إسبانيا أيضًا تم الانتباه إلى تلك التصريحات المحرجة.

وكان كارل يتمنى أكثر من أي وقت مضى أن يُسمح له بالوقوف على أرض الملعب في برنابيو، إلا أن مدرب بايرن فينسنت كومباني لم يُشرك الموهبة الهجومية. وتبع ذلك انتكاس آخر بعد وقت قصير: يوم الجمعة أعلن بايرن أن كارل تعرض لتمزق في ألياف عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن. وبذلك لن يكون متاحًا في مباراة الإياب أمام الملكيين، وسيغيب إجمالًا لنحو ثلاثة أسابيع.