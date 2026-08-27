محاولة أخيرة للتفوق على روما والاتحاد .. يوفنتوس يفكر في التخلي عن لاعبه لحل خلاف فرانك كيسييه

إنها ساعات حافلة حقًّا بالنسبة ليوفنتوس ومستقبل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، فقد أعطى اللاعب الأولوية القصوى للعودة إلى إيطاليا بعد تجربة استمرت عدة سنوات في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الأهلي، وهو الآن في انتظار معرفة العرض النهائي من إدارة يوفنتوس، في انتظار معرفة الخطوات التي سيتخذها روما والاتحاد اللذين دخلا بقوة في السباق على لاعب الوسط السابق في ميلان.

وتشير آخر المستجدات التي نقلتها قناة «سكاي سبورت» إلى أن اللقاء الأول بين الوفد المرافق للاعب وإدارة يوفنتوس لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق بسبب بعض الخلافات حول تفاصيل الصفقة.



