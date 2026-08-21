"رواتب لاعب تُحول لأشخاص مجهولين" .. خبير قانوني يكشف محاولة احتيال "أجنبية" في دوري روشن السعودي

الأمر بدأ بتغريدة سابقة من الشيخي نفسه في شهر يوليو الماضي، حيث قام خلالها بالتحذير من قيام بعض الأجانب بعمليات احتيال منظم، عن طريق استخدام وكلاء مرخصين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال إن الضحايا هم بعض اللاعبين المتواجدين في دوري روشن السعودي، كما وجه بعض النصائح القانونية لتفادي حدوث هذا الأمر مع الأندية.
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Getty Images Sport
قضية حدثت بالفعل
وقام الخبير السعودي باقتباس هذه التغريدة، ورد عليها قائلًا:"مسؤول (أجنبي) سابق أقنع لاعباً أجنبياً بأن اللعب في "روشن" مع النجوم العالميين هو فرصة عظيمة لا ينبغي تفويتها، وأن شرط النادي الوحيد للتوقيع هو أن جزءاً من رواتب اللاعب يجب أن يتم تحويله لدولة معينة، ولحساب يختلف عن حساب اللاعب المدون بالعقد، وإلا لن تتم الصفقة، حيث أن هذا المبلغ سيعود في النهاية لنفس النادي بطريقة ما، ليستفيد منه كميزانية للتعاقد مستقبلاً مع لاعبين آخرين".
وأضاف عبر حسابه على منصة إكس:"صدّق اللاعب هذا الهراء، ووقّع بالفعل اتفاقية سرية غير معلنة، إلى جانب عقده، واستمر بدفع جزء من رواتبه للحساب الخارجي (لأشخاص مجهولين".
وتابع:"شاءت الأقدار أن وقّع اللاعب مع محامٍ أجنبي جديد أكثر احترافية، تربطني به علاقة جيدة، وتواصل معي هاتفياً بخصوص الموضوع، وأطلعني على كافة المستندات غير المعلنة".
كيف تم اكتشاف الأمر؟
وواصل الشيخي حديثه:"اتضح لاحقاً بعد بحث وتدقيق، أن الحسابات الخارجية التي كان يحوّل إليها اللاعب تعود لأشخاص مجهولين، يحمل بعضهم صفات وكلاء لاعبين مرخصين من الفيفا، وكانت تلك المبالغ التي يستلمونها تُبرر بنكياً على أنها عمولات، وفي بعض الأحيان كمبالغ مخصصة للاستثمار نيابة عن اللاعب".
وأوضح:"بعد جهود وخطوات قانونية، تمكنا بحول الله من إبطال تلك الاتفاقيات، ولم يتم بدء أو قيد أي قضية من قبل المحتالين ضد اللاعب".
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