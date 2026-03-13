مجموعة "Home" الجديدة من Umbro هي دليل آخر على أن العلامة التجارية هي ملكة الحنين إلى كرة القدم الإنجليزية

مع اقتراب موعد كأس العالم الذي سيستضيفه ثلاثة بلدان بعيدة عن بعضها البعض، ومع إطلاق منافسيهم حملات إعلانية أنيقة ومكلفة تهدف إلى الاستفادة من الحدث الرئيسي في الصيف، نظرت شركة Umbro التي تتخذ من مانشستر مقراً لها إلى الداخل - وأطلقت مجموعة تبعث على الطمأنينة وتقربها من الوطن في الوقت الذي لا يمكن أن يقام فيه البطولة في مكان أبعد من ذلك.

ولم تقم الشركة بأي خطوات نصفية، بل بحثت بعمق في أرشيفاتها لإعادة إنتاج بعض الكلاسيكيات المطلقة من ذروة نجاحها في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، في مجموعة واسعة النطاق تثير تلك الروح الإنجليزية المميزة التي أصبحت مرادفة للعلامة التجارية مع تطور هويتها وتكيفها من أجل البقاء.

تؤكد المجموعة الجديدة "Home" ما كنا نعرفه بالفعل: Umbro هي ملكة الحنين إلى كرة القدم الإنجليزية.