Krishan Davis

مجموعة "Home" الجديدة من Umbro هي دليل آخر على أن العلامة التجارية هي ملكة الحنين إلى كرة القدم الإنجليزية

تعد Umbro دليلاً على أهمية إيجاد مكانة خاصة بك. ربما تكون العلامة التجارية البريطانية الشهيرة قد خسرت مكانتها أمام عمالقة الملابس الرياضية مثل Nike وadidas في العصر الحديث - نتيجة لمواردها المالية المحدودة وسوقها المعادي - لكنها تظل غير مهزومة كمورد للذكريات الخالصة لكرة القدم الإنجليزية. وتعد مجموعتها الجديدة "Home" لربيع/صيف 2026 انعكاساً آخر لهذا الواقع.

مع اقتراب موعد كأس العالم الذي سيستضيفه ثلاثة بلدان بعيدة عن بعضها البعض، ومع إطلاق منافسيهم حملات إعلانية أنيقة ومكلفة تهدف إلى الاستفادة من الحدث الرئيسي في الصيف، نظرت شركة Umbro التي تتخذ من مانشستر مقراً لها إلى الداخل - وأطلقت مجموعة تبعث على الطمأنينة وتقربها من الوطن في الوقت الذي لا يمكن أن يقام فيه البطولة في مكان أبعد من ذلك.

ولم تقم الشركة بأي خطوات نصفية، بل بحثت بعمق في أرشيفاتها لإعادة إنتاج بعض الكلاسيكيات المطلقة من ذروة نجاحها في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، في مجموعة واسعة النطاق تثير تلك الروح الإنجليزية المميزة التي أصبحت مرادفة للعلامة التجارية مع تطور هويتها وتكيفها من أجل البقاء.

تؤكد المجموعة الجديدة "Home" ما كنا نعرفه بالفعل: Umbro هي ملكة الحنين إلى كرة القدم الإنجليزية.

    العودة إلى الأساسيات

    لن تجد أي ناطحات سحاب شاهقة أو بهرجة كبيرة ومبهرة في أي مكان في هذه الحملة، حيث تعود Umbro بلباقة إلى الأساسيات مع مجموعة جميلة في بساطتها. على حد تعبيرهم، "هذه ليست كرة قدم مصممة للبث أو النطاق".

    بدلاً من ذلك، تم بناء المفهوم حول نادٍ كروي شعبي خيالي في بلدة إنجليزية نموذجية، معتمدين على الملعب المتهالك المألوف بجانب الطريق الرئيسي، والديكور البالي للنادي القديم، والبيرة الرخيصة والأحاديث المفعمة بالحيوية التي ستجدها دائمًا هناك بعد مباراة السبت بعد الظهر.

    تقول Umbro: "إنه ليس ناديًا لأحد، وفي الوقت نفسه هو نادي للجميع".

    تحية إلى مجتمعات كرة القدم

    تم تصوير الحملة في نادي أشتون لكرة القدم في مانشستر الكبرى، وتتميز الأماكن المختلفة بمظهر مألوف ومريح، مع التركيز على "المساحات المحيطة باللعبة، واللحظات التي تتكشف على هامش الحدث، حيث تعيش ثقافة كرة القدم الحقيقية والمجتمع" في تكريم لأولئك الذين يحافظون على هذا الشعور حياً. حتى أن عارضي الأزياء في المجموعة هم أشخاص على صلة بالنادي بالإضافة إلى شخصيات تم اختيارها من الشارع.

    في مناخ سياسي غير مستقر وغير متوقع، حيث تم استغلال علم سانت جورج من قبل اليمين المتطرف، تبدو الحملة وكأنها طريقة أومبرو لاستعادة الهوية الإنجليزية بطريقتها الفريدة والمميزة.

    ينضح بالحنين إلى الماضي

    لتجسيد مفهومها، بحثت Umbro في أرشيفها القديم لتعيد إنتاج مجموعة من القطع الكلاسيكية المطلقة، وربطت بين كرة القدم والموضة وأسلوب الحياة. من الأحذية الرياضية إلى الحقائب الكبيرة والشورتات والبدلات الرياضية والقمصان الرجعية والسترات بقبعات، يمكنك أن تزين نفسك من الرأس إلى القدمين مرتين أو ثلاث مرات إذا أردت ذلك.

    أهم المنتجات؟ حسناً، اختر ما تريد؛ سترة هارينغتون هي قطعة جميلة، مستوحاة من سترات إنجلترا في كأس العالم 2006 قبل عقدين من الزمن، مع صليب سانت جورج الأيقوني على الكتف. نعتقد أن الراحل سفين-جوران إريكسون - الذي قاد فريق الثلاثة أسود إلى البطولة في ألمانيا قبل 20 عامًا - كان سيحبها، حيث صممت لتكون تكريمًا لكبار المدربين.

    كما تتضمن المجموعة إعادة إصدار قميص إنجلترا المحلي من ذلك الوقت، بالإضافة إلى نسخة 1998، مما يوفر خيارات رائعة لارتدائها في حانات الحدائق قبل نسخة 2026 هذا الصيف. يمكنك أيضًا الحصول على قميص كرة قدم طويل الأكمام مستوحى من الطراز القديم بثلاثة ألوان مختلفة، ويتميز بشريط Umbro المزدوج الماسي الشهير على الأكمام.

    ربط الشارع والملعب

    هذه المجموعة هي مجموعة ملابس شبابية بقدر ما هي مجموعة ملابس كرة قدم، وتضم الكثير من القطع التي تبدو مناسبة للارتداء في المنزل كما في الملعب. ومن بينها سراويل رياضية فضفاضة ذات طابع قديم، تذكرنا باللعب في الحديقة باستخدام القمصان كأعمدة مرمى. فقط تأكد من أنك ستكون في المنزل لتناول العشاء.

    ثم هناك قميص Boxy Shirt الذي يجمع بين الأكمام الراجلان والألواح الرياضية مع فتحة كلاسيكية وياقة. يمكنك تنسيقه مع بنطال Washed Drill Pants الذي يتميز بدرزة في المنتصف الأمامي وشعار Umbro المزدوج الكبير.

    هناك أيضًا أحذية رياضية على طراز أسترو ملائمة للشارع، والعديد من خيارات القمصان والجينز والسراويل الكارغو. تتناغم ألوان البيج والرمادي والأزرق الناعمة والهادئة مع نسيج الترتان البني مع مجموعة الأقمشة الرياضية.

    الانتعاش مستمر

    هذه مجرد محطة أخيرة في مسيرة نجاح علامة Umbro، التي تعتمد على هويتها كواحدة من العلامات القليلة ذات التراث الإنجليزي الأصيل في عالم كرة القدم. عندما باعت Nike الشركة في عام 2012 بعد أربع سنوات ونصف من ملكيتها، كان مستقبلها غير مؤكد على أفضل تقدير بعد أن خسرت عددًا من صفقات توريد الملابس الرياضية الرئيسية، بما في ذلك المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي.

    ولكن في السنوات التي تلت ذلك، نجحت Umbro في توطيد مكانتها وإعادة ابتكار نفسها - مستفيدة من تاريخها الغني وجذورها في مانشستر وسوق الملابس الرياضية في وقت كان فيه التداخل مع كرة القدم في ازدهار كبير. وقد آتت هذه الاستراتيجية ثمارها، حيث أصبحت Umbro الآن مرموقة باعتبارها خبيرة في مجال الملابس الرياضية المستوحاة من الطراز القديم والتي تحظى بشعبية كبيرة.

    "قصة طبيعية ترويها أومبرو"

    ربما تكون Umbro قد خسرت مكانتها كمنافس جاد لشركتي Nike و adidas العملاقتين في المعركة للسيطرة على سوق الملابس الرياضية الحديثة عالية الأداء، ولكنها وجدت طريقها كمورد للمعدات المليئة بالحنين إلى الماضي وجعلتها خاصة بها.

    وقالت هيلين هوب، رئيسة التسويق العالمي للعلامة التجارية Umbro، في البيان الصحفي: "إن التقاطع بين ثقافة كرة القدم والموضة هو مجال لا تعرفه Umbro فحسب، بل ساعدت في تشكيله أيضًا". "مع تاريخ العلامة التجارية العميق المتجذر في هذا المجال، يبدو أن هذه قصة طبيعية ترويها Umbro".

    أثبتت العلامة التجارية الإنجليزية مرة أخرى أنها ملكة الحنين إلى ثقافة كرة القدم في البلاد. مجموعة "Home" متاحة للشراء الآن من Umbro.co.uk ومتاجر تجزئة مختارة.

