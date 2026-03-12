مجلة Fashion FC تفعلها مرة أخرى! أرسنال وأديداس يتعاونان مع PLACES+FACES لإطلاق مجموعة جديدة تحتفي بثقافة لندن

بالقرب من مقره، تعاون أرسنال مع العلامة التجارية اللندنية المتخصصة في أسلوب الحياة لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التي من المؤكد أنها ستلفت الأنظار، حيث تربط بين كرة القدم والموضة والمجتمع والفرديّة "من خلال عدسة" العاصمة. كانت PLACES+FACES هي الجهة المثالية للمساعدة في ذلك - وهي علامة تجارية تضع ثراء ثقافة لندن دائمًا في صميم إنتاجها.

تضم الحملة نجوم آرسنال بوكايو ساكا ونوني مادويكي وريكاردو كالافيوري، إلى جانب شخصيات ثقافية مهمة مثل المغنية جوي كروكس وأشخاص عاديين في بعض الأماكن المألوفة، مستفيدة من الطاقة الفريدة للعاصمة ومؤكدة مرة أخرى على حب المشجعين الشغوفين للنادي.