التباين في الزخم صارخ. يدخل باريس سان جيرمان المواجهة كمرشح واضح، مدعومًا بالهيمنة المحلية وبفريق يبدو متفوّقًا بدنيًا على نظرائه الإنجليز. ويعتقد الدولي الفرنسي السابق دوغاري أن الفجوة في المستوى باتت واسعة إلى حدّ يجعل «الريدز» يملكون فرصة ضئيلة جدًا للنجاة من رحلتهم إلى العاصمة الفرنسية.

وقال دوغاري لصحيفة RMC: «سيكون الأمر نزهة في الحديقة، بصراحة. ليفربول كارثي». وأضاف: «14 فوزًا و10 هزائم و7 تعادلات منذ بداية الموسم في الدوري. إنهم كارثيون. لن أقول إن لديهم لاعبين سيئين، لكنهم لا يلعبون معًا. برأيي الفارق في المستوى هائل. أعتقد أن باريس سان جيرمان سيحسم ربع النهائي من مباراة الذهاب.

«هل تشاهدون ليفربول يلعب؟ لا يملكون ساقين، لا يملكون شيئًا. فنيًا لديهم لاعبون جيدون، ليسوا متعثرين، لكنهم يلعبون بسرعة ميلين ونصف في الساعة. وعندما ترى الشدة التي يستطيع باريس سان جيرمان أن يفرضها... ستكون مجزرة!»