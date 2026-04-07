"مجزرة!" - تم ترشيح باريس سان جيرمان لإنهاء آمال ليفربول "الكارثية" في دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب من مواجهة ربع النهائي، حيث يؤكد بطل كأس العالم أن "الفارق في المستوى هائل"
دوغاري يتوقع نزهة باريسية
تجمع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اثنين من عمالقة أوروبا، إلا أن السرد المحيط بالمواجهة يبدو منحازًا بشكل غير متوقع لطرف واحد. فبينما جعل لويس إنريكي باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي 1 بأريحية ويبلغ ذروة مستواه في الوقت المناسب، واجه أداء ليفربول تحت قيادة سلوت هذا الموسم عقبات كبيرة.
فرق «هائل» في المستوى
التباين في الزخم صارخ. يدخل باريس سان جيرمان المواجهة كمرشح واضح، مدعومًا بالهيمنة المحلية وبفريق يبدو متفوّقًا بدنيًا على نظرائه الإنجليز. ويعتقد الدولي الفرنسي السابق دوغاري أن الفجوة في المستوى باتت واسعة إلى حدّ يجعل «الريدز» يملكون فرصة ضئيلة جدًا للنجاة من رحلتهم إلى العاصمة الفرنسية.
وقال دوغاري لصحيفة RMC: «سيكون الأمر نزهة في الحديقة، بصراحة. ليفربول كارثي». وأضاف: «14 فوزًا و10 هزائم و7 تعادلات منذ بداية الموسم في الدوري. إنهم كارثيون. لن أقول إن لديهم لاعبين سيئين، لكنهم لا يلعبون معًا. برأيي الفارق في المستوى هائل. أعتقد أن باريس سان جيرمان سيحسم ربع النهائي من مباراة الذهاب.
«هل تشاهدون ليفربول يلعب؟ لا يملكون ساقين، لا يملكون شيئًا. فنيًا لديهم لاعبون جيدون، ليسوا متعثرين، لكنهم يلعبون بسرعة ميلين ونصف في الساعة. وعندما ترى الشدة التي يستطيع باريس سان جيرمان أن يفرضها... ستكون مجزرة!»
عامل الخوف في بارك دي برانس
يبدو أن الأفضلية النفسية تميل أيضاً إلى أصحاب الأرض. ويشير دوغاري إلى أن سجل باريس سان جيرمان الأخير أمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد زرع شعوراً بالرهبة لدى الفرق الإنجليزية، بعدما تلقّى تشيلسي هزيمة بمجموع 8-2 أمام العملاق الفرنسي في دور الـ16.
"فكّروا فقط، لقد استقبلوا أربعة أهداف أمام مانشستر سيتي، الذي رأيناه أمام ريال مدريد... الزخم مهم في النصف الثاني من الموسم"، أضاف. "إنهم خائفون. كل فريق إنجليزي تعرّض لاكتساح طوال نحو عام ونصف. والآن باتوا جميعاً يخشون باريس سان جيرمان. أضمن لكم أنهم سيصلون مرعوبين."
دليل المستوى يجعل القراءة قاتمة
تزداد مهمة ليفربول صعوبة بسبب قائمة الإصابات المتنامية. وسيغيب أرنه سلوت عن الحارس النجم أليسون بيكر، فيما يعاني أمثال ألكسندر إيزاك وجيريمي فريمبونغ لاستعادة الجاهزية الكاملة لخوض مباراة كاملة. وهذا يترك فريق «الريدز» منهكًا، وهو يعاني حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواجه فريق باريس سان جيرمان الذي يكاد يكون خاليًا تمامًا من الإصابات.
ومع فوز ليفربول بمباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، فإن الأرقام لا تبدو مشجعة. في المقابل، حقق باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي انتصارات في أربع مباريات متتالية، مما يبرز الفارق «الهائل» في المستوى الذي يتوقع دوغاري أن ينعكس على لوحة النتائج هذا الأربعاء.