"مثير للشفقة، ضعيف، كسول" - أسطورة نيوكاسل آلان شيرر يوجه انتقادًا لاذعًا لأداء "المغبيز" في الهزيمة المؤلمة أمام سندرلاند في ديربي تاين-وير

سادت أجواء سامة في ملعب سانت جيمس بارك يوم الأحد، حيث فشل نيوكاسل يونايتد في استغلال بدايته القوية، ليخسر في النهاية بنتيجة 2-1 أمام منافسه سندرلاند. ورغم أن «المغاريب» تقدموا مبكراً بهدف سجله أنتوني جوردون، إلا أن مستوى أدائهم انخفض بشكل حاد بعد الاستراحة، مما أثار رد فعل غاضباً من أحد أساطير النادي.

وقد عبر آلان شيرر عن إحباطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر حكماً قاسياً من 10 كلمات: "شوط ثانٍ مثير للشفقة، ضعيف، كسول، وفاقد للحيوية من نيوكاسل مرة أخرى #NEWSUN."