fabregas como callegariGetty Images
Massimo Callegari

مثير للجدل، مهووس، شخصية بارزة: هل فابريغاس جاهز بالفعل للانضمام إلى أحد الأندية الكبرى؟

هل سيتمكن من الحفاظ على هويته دون أن يقع في فخ الشخصية؟ تحليل ماسيمو كاليجاري.

الجذور الكاتالونية لبرشلونة، والطابع الأنجلو-فرنسي لأرسنال في عهد فينجر، والواقعية التي يتسم بها مورينيو وكونتي، والهندسة التكتيكية الطموحة لـ ساري. إن مسيرة فابريغاس كلاعب كرة قدم هي خلاصة لمدارس كروية متعددة، وخبرة فنية وثقافية هائلة. لكن كل ما استوعبته كلاعب لا يحدد هويتك تلقائيًا كمدرب. وفي الواقع، فإن سيسك يبني أسلوبه الخاص. ليس من التفاصيل في السياق الإيطالي، حيث غالبًا ما يتم حماية المساحة بدلاً من خلقها، أن نرى فريقًا يفعل العكس تمامًا. فريقه كومو هو استفزاز ثقافي قبل أن يكون تكتيكيًا: ملعب ضيق ويتسع باستمرار، سرعة التمريرات، لاعبو الأطراف يشاركون في تشكيلة 4-2-3-1 التي تهملها الدوري الإيطالي، شباب يتم إعطاؤهم المسؤولية، والمخاطرة مقبولة في لعب جميع الخطوط، بما في ذلك الحارس. بوتز، الذي وصل بمهارات فنية جيدة، حقق قفزة نوعية في قدرته على قراءة اللعب، وهي موهبة يتفوق فيها الآن وهو أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي. معه، تمامًا مثل مو مع لامبارد عند وصوله إلى تشيلسي، عمل سيسك على قدراته البدنية والعقلية، لأنه كان مقتنعًا بأن لديه كل ما يلزم ليصبح رقم 1 في هذه المواقف. هكذا تُكتسب المصداقية: ما تقوله يظهر على أرض الملعب، النظرية المطبقة على العشب الأخضر الكبير.


ثم هناك الجانب الآخر، وهو التواصل، والتفاعل/الصراع مع "المعلمين" على مقاعد البدلاء. من أليجري وصولاً إلى غاسبيريني، الذي يثير الخلاف بين زملائه وحتى بين المعلقين: هل هو عيب أم ميزة، طبيعة أم استراتيجية؟ تتلخص الإجابة في كلمة واحدة: الشخصية.

  • بمزيج من الجرأة واللامبالاة، يُظهر فابريغاس قدراً كبيراً من الثقة بالنفس، لا سيما إذا ما قورنت بسنه الصغيرة (38 عاماً) وبخبرته المحدودة كمدرب. إنها إذن مسألة شخصية أكثر منها استراتيجية، مدعومة ببيئة متماسكة، ونادٍ يحميه ويُقدِّره ويُعهد إليه بالمسؤولية دون أن يضغط عليه أكثر من اللازم. وهو يشعر بأنه جزء لا يتجزأ من هذا النادي، ليس فقط كمرحلة أولى في مسيرة نمو قد/ينبغي أن تقوده قريبًا إلى أحد الأندية الكبرى، بل أيضًا كشخصية محورية في جذب اللاعبين. لاعبي الفريق الأول، بطبيعة الحال، ولكن أيضًا لاعبي قطاع الشباب، الذين يستوعبون منه يوميًا المعنى العميق والمستقبلي لمشروع النادي. فكرة يشاركها فابريغاس منذ وصوله، عندما بدأ بتواضع بتدريب فريق "بريمافيرا 2"، وهو فريق كان آنذاك بحاجة إلى البناء من الصفر. وعلى الرغم من الصعوبات وبغض النظر عن مسيرته الرائعة كلاعب، كان موقفه كـ"الأول بين الأقران"، وليس على قاعدة التمثال، هو ما سحر اللاعبين والإدارة. فهو ليس في كومو من أجل نفسه فقط.

  • بالتأكيد، لا تخلو الأمور من المبالغات. هناك خيارات جذرية (مثل إشراك جاكوبو رامون كمهاجم ثانٍ بشكل منتظم في الشوط الأول ضد روما) وإشارات تدل على أن المدرب لا يزال في مرحلة التكوين، لكنها تعكس مع ذلك شجاعته في المجازفة.


    الانتقال إلى نادٍ كبير، عاجلاً أم آجلاً، سيكون مرتبطاً بضرورة ترسيخ أسلوبه في سياقات أقل أماناً. قد تمثل محطة وسيطة، في مكان متطلب ولكن غير مهووس بالنتيجة الفورية (فلورنسا؟)، انتقالاً تدريجياً بين الواقع المثالي (كومو، حيث يتم تلبية طلباته بالكامل) إلى واقع غير مثالي بالضرورة، وهو الأندية الكبرى التي غالباً ما تستثمر فيها الإدارة وتقرر وتسلم المدرب الفريق جاهزاً، مع مهمة تحقيق النتائج. وإذا لم يحقق النتائج في وقت قصير، ففي معظم الحالات، شكراً، إلى اللقاء، فليأتي التالي.  


    يقولون إن شغفه بكرة القدم عميق، لا يمكن كبته، يكاد يكون خارج عن السيطرة. هوس خالص. كما حدث في عشاء عيد الميلاد للنادي عندما، على الرغم من أجواء الاحتفال، لم يستطع أن يرفع عينيه عن الجهاز اللوحي لمتابعة مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي. لم يكن أي من الفريقين منافساً لكومو في الأسابيع التي تلت ذلك مباشرة، ولم تكن هناك أي مباريات قادمة. مجرد شغف. وهوس. هل سيتمكن من البقاء وفياً لهويته دون أن يقع في فخ الشخصية؟ في الإجابة على هذا المأزق تكمن الاحتمالات بأن لا يُحرم من أي أفق.

