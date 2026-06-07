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Francesco Guerrieri

مثل نيكو باز .. 5 لاعبين في ريال مدريد مرشحون للانتقال إلى كومو

فقرات ومقالات
ريال مدريد
كومو
انتقالات
نيكو باز
داني كارفاخال
جاكوبو رامون
تياجو بيتارش
غونزالو غارسيا
فرانكو ماستانتونو

تعاون راسخ بين الناديين، اللذين يسعيان هذا الصيف أيضًا إلى إبرام اتفاقات لتطوير لاعبي أكاديمية ريال مدريد

لقد نجحت التجربة مرة، فلماذا لا نكررها؟ كومو وريال مدريد يبحثان عن «نيكو باز 2.0»، أي موهبة شابة من أكاديمية «الميرينجي» يمكن إعارتها إلى الدوري الإيطالي لتطوير قدراتها واللعب بانتظام في فريق سيسك فابريجاس.

في الواقع، بعد تجربة باز، وصل خاكوبو رامون إلى إيطاليا العام الماضي وأبلى بلاءً حسناً هو الآخر؛ كومو هي الجنة السعيدة للمواهب الشابة، لدرجة أن نيكو والمدافع الإسباني لا يرغبان الآن في المغادرة.

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    نيكو باز وخاكوبو رامون

    يمتلك ريال مدريد حق إعادة شراء نيكو باز مقابل 9 ملايين يورو هذا الصيف و10 ملايين يورو في صيف 2027؛ ولتحديد مستقبل اللاعب، لا بد من الانتظار قليلاً، وستكون الكلمة الأخيرة لجوسيه مورينيو، المدرب القادم للميرينجي.

    كما احتفظ "البلانكوس" بحق إعادة شراء رامون مشابه لحق إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني: 8 ملايين يورو في فترة الانتقالات القادمة، ومبلغ أعلى قليلاً في صيفي 2027 و2028؛ بالإضافة إلى ذلك، يمتلك النادي حقاً بنسبة 50% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب الإسباني.


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    اللاعبون الآخرون

    تزداد المحادثات بين كومو وريال مدريد هذا العام أيضًا، وليس فقط بسبب نيكو باز، ففي صفوف «الميرينجي» يوجد عدد من اللاعبين الذين تابعهم فابريجاس عن كثب خلال الموسم ويرغب في جلبهم إلى إيطاليا.

    سيزار بالاسيوس (مواليد 2004) هو الأكثر إعجابًا، حيث يشبه باز في الدور والخصائص، وقد يصبح البديل المثالي له.

    الاسم الآخر الذي يحظى باهتمام كبير هو جونزالو جارسيا، المهاجم المولود عام 2004 أيضًا، والذي يتمتع بإمكانيات كبيرة، وقد برز في كأس العالم للأندية، لكنه لم يحظَ بفرص كثيرة خلال الموسم. هناك لاعب آخر يعجب فابريجاس وهو تياجو بيتارش (مواليد 2007)، وهو لاعب وسط إسباني من أصل مغربي، وقد ظهر بالفعل مع الفريق الأول حيث لعب 16 مباراة بين الدوري ودوري أبطال أوروبا. في الأيام الأخيرة، انتشرت أيضًا شائعات حول داني كارباخال - الذي انتهى عقده مع ريال مدريد - وفرانكو ماستانتونو، ولكن في الوقت الحالي هذه مجرد شائعات في سوق الانتقالات ولا يوجد شيء ملموس.