أعرب مدافع النرويج السابق يِسبر ماثيسن، في حديثه إلى TV2، عن فزعه بعد مشاهدة البث، واضعاً نصب عينيه حملة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم. وقال ماثيسن موضحاً: "هذه صور مخيفة. كأنك تشاهد فيلماً مرعباً. كابوساً. إنه لا يجلس من دون سبب. كان سيشكّل ذلك خسارة كبيرة لكلٍّ من آرسنال والنرويج لو اضطر إلى الخروج بسبب إصابة مرة أخرى".

وعلى الرغم من الخوف الأولي، كانت هناك بارقة أمل عندما شوهد أوديغارد لاحقاً وهو يحتفل مع زملائه في الفريق بعد صافرة النهاية. ومع ذلك، ومع تسجيل خمس إصابات منفصلة هذا الموسم، فإن الطبيعة المتكررة لمشكلات لياقته البدنية باتت تشكّل سردية بارزة لفريق ميكيل أرتيتا في سعيه وراء المجد الأوروبي والمحلي.