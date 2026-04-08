"مثل فيلم رعب" - إصابة جديدة لمارتن أوديغارد في أرسنال تثير قلقًا شديدًا
مزيد من المتاعب البدنية لقائد «المدفعجية»
عانى أوديغارد من موسم متقطع اتسم بانتكاسات بدنية، إذ غاب بالفعل 121 يوماً و23 مباراة عن صفوف «الغانرز» هذا الموسم. وبعد فترة ابتعاد عن الملاعب عقب إصابة تعرض لها في ديربي شمال لندن أمام توتنهام في فبراير، كان قد عاد مؤخراً إلى الفريق، حيث شارك أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يبدأ أساسياً في لشبونة. إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً سقط في الدقيقة 70 أمام سبورتينغ واحتاج إلى علاج طبي قبل أن يتم استبداله. وبينما دخل كاي هافرتس بديلاً له وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90، فإن مشهد أوديغارد وهو يمسك بساقه أثار حالة من الذعر الكبير في بلاده.
صور من «فيلم رعب» تثير الذعر
أعرب مدافع النرويج السابق يِسبر ماثيسن، في حديثه إلى TV2، عن فزعه بعد مشاهدة البث، واضعاً نصب عينيه حملة منتخب بلاده المقبلة في كأس العالم. وقال ماثيسن موضحاً: "هذه صور مخيفة. كأنك تشاهد فيلماً مرعباً. كابوساً. إنه لا يجلس من دون سبب. كان سيشكّل ذلك خسارة كبيرة لكلٍّ من آرسنال والنرويج لو اضطر إلى الخروج بسبب إصابة مرة أخرى".
وعلى الرغم من الخوف الأولي، كانت هناك بارقة أمل عندما شوهد أوديغارد لاحقاً وهو يحتفل مع زملائه في الفريق بعد صافرة النهاية. ومع ذلك، ومع تسجيل خمس إصابات منفصلة هذا الموسم، فإن الطبيعة المتكررة لمشكلات لياقته البدنية باتت تشكّل سردية بارزة لفريق ميكيل أرتيتا في سعيه وراء المجد الأوروبي والمحلي.
تزايد المخاوف بشأن «البِلى والتآكل»
أدّت قلة الاستمرارية لدى أوديغارد إلى جعل بعض المراقبين يتساءلون عمّا إذا كان اللاعب البالغ 27 عامًا بدأ يعاني من المتطلبات البدنية لمسيرة بدأت في صفوف المحترفين وهو في الخامسة عشرة فقط.
ويُعدّ الدولي النرويجي السابق شيتيل ريكدال من بين الذين يعتقدون أن البداية المبكرة للاعب الوسط في كرة القدم على مستوى الكبار قد تكون عاملًا مؤثرًا. وقال، وفقًا لما نقله SportWitness: «بالطبع هذا مقلق. قد يعني ذلك أن الإجهاد والتآكل بدأا يتركان أثرهما على جسده. ربما لا تكون مسيرته طويلة في الثلاثينيات وما بعدها، مثل آخرين بدأوا كرة القدم في صفوف الكبار لاحقًا. قد يكون سوء حظ، لكنه حصل على الكثير من فترات التوقف الآن. اللاعب المصاب لا يستطيع تقديم أي شيء على الإطلاق. الأهم هو أن يتمكّن من التدرب جيدًا قبل أن يعود للعب المباريات مرة أخرى».
ماذا يأتي بعد ذلك؟
بينما أظهر الفريق صلابة ليفوز في البرتغال، فإن غيابًا طويلًا آخر لقائده سيجبر على إعادة التفكير تكتيكيًا مع استعداد آرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة ولمواجهة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات. ويبقى أن نرى ما إذا كان أوديغارد سيعود في الوقت المناسب لمواجهة بورنموث يوم السبت.