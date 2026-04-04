"مثل أي وظيفة أخرى" - نجم نابولي السابق واللاعب السابق في مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، يلمح إلى أنه فقد شغفه بكرة القدم "بعد 30 عامًا"
فقدت شغفي باللعبة
تحدث دي بروين بصراحة عن تطور علاقته بكرة القدم، مشيرًا إلى أن الشغف الذي كان يشعر به في شبابه قد تلاشى حتمًا. وبعد أن أمضى سنوات عديدة في قمة كرة القدم الأوروبية مع مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى إيطاليا، يرى لاعب الوسط أنه من الطبيعي أن يتغير حماسه مع دخوله المراحل الأخيرة من مسيرته. والآن، وهو يقود خط وسط نابولي في الدوري الإيطالي، قارن اللاعب البلجيكي كرة القدم الاحترافية بأي مهنة أخرى قد يتقلب فيها الاهتمام بمرور الوقت.
"لا أعتقد أنني ما زلت أحب كرة القدم"
وعندما سُئل عما إذا كان لا يزال يحب هذه الرياضة بنفس القدر الذي كان عليه عندما بدأ مسيرته، قدم دي بروين تقييماً صريحاً بشكل مدهش لحافزه الحالي. وقال دي بروين لصحيفة«غازيتا ديلو سبورت»: «لا أعتقد أنني ما زلت أحب كرة القدم بنفس القدر الذي كنت أحبها به في البداية. لكنني أعتقد أن هذا أمر طبيعي بعد مرور 30 عاماً. أحياناً يحدث أن تفقد بعض الاهتمام، كما هو الحال في أي وظيفة، على ما أعتقد. كما أنني لا أعرف ما سأفعله بعد انتهاء مسيرتي. أريد أولاً أن أستمتع بوقتي مع عائلتي، لأنهم قدموا الكثير من التضحيات".
الحياة تحت قيادة كونتي في نابولي
كما تطرق لاعب الوسط المخضرم إلى المتطلبات البدنية التي يفرضها اللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي. فمنذ وصوله إلى نابولي، اضطر دي بروين إلى التكيف مع التدريبات الشاقة المعروفة التي يفرضها المدرب الإيطالي، فضلاً عن الانضباط التكتيكي الصارم. وعلى الرغم من هذه الشدة، أكد دي بروين أنه تكيف جيدًا مع الحياة في جنوب إيطاليا بعد مسيرته التي استمرت عشر سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال: "أردت الاستمرار في اللعب على مستوى عالٍ، وكان نابولي يوفر لي هذه الفرصة. لذا كان هذا الخيار الأفضل للجميع. عليّ أن أحاول أن أكون سعيداً في عملي وفي حياتي. لم يكن من السهل التغيير بعد عشر سنوات في مانشستر، لكننا الآن تكيفنا، ونحن بخير. ونحن جميعاً سعداء".
الخطط المستقبلية والتقاعد
ورغم أن شغفه بهذه الرياضة قد يتحول إلى التزام مهني، إلا أن دي بروين ليس مستعدًا للتقاعد بعد. فهو لا يزال ملتزمًا بعقده في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، رغم أنه اعترف بأن مستقبله بعد اعتزاله اللعب لا يزال مجهولاً. "هل يمكن أن يكون نابولي فريقي الأخير؟ لا أعرف ذلك، ولا أفكر في الأمر الآن. أعتقد أنني ما زلت قادرًا على اللعب لبضع سنوات، وعندما يخبرني جسدي بالتوقف، سأفعل ذلك. لكنني أشعر أنني بخير في الوقت الحالي."