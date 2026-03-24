لقد أوضح جريزمان منذ فترة طويلة رغبته في اللعب في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS). ويُعرف اللاعب الفرنسي بحبه الشديد للرياضات الأمريكية، وغالبًا ما يُشاهد في مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA). والآن، أصبح الانتقال حقيقة واقعة.

وقال جريزمان في بيان: "أنا متحمس جدًا لبدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي مع أورلاندو سيتي".

"منذ محادثاتي الأولى مع النادي، شعرت بطموح قوي ورؤية واضحة للمستقبل، وهذا ما جذبني حقًا. أتطلع إلى جعل أورلاندو موطني الجديد، ومقابلة المشجعين، والشعور بالطاقة في ملعب إنتر آند كو، وبذل كل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق إنجازات عظيمة".

كما نشر جريزمان رسالة وداع إلى أتلتيكو مدريد، النادي الذي أصبح فيه أسطورة.

"لا تزال أمامنا العديد من الفرص لنكون سعداء. أريد أن تكون كل دقيقة متبقية لي هنا تكريمًا لهذا الشعار. الأفضل لم يأتِ بعد. سنفعل ذلك كما فعلنا دائمًا: معًا"، كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

"سيظل حاضري أحمر وأبيض حتى آخر نفس في موسم 2026. وقلبي سيبقى كذلك إلى الأبد."



















