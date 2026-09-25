متجاهلًا رغبة برشلونة.. هاري كين يلمح لحسم عقده الجديد في بايرن ميونخ!

كشف كين أنه يتوقع أن يربط مستقبله على المدى الطويل مع بايرن ميونخ من خلال توقيع عقد جديد خلال الشهر المقبل. وأكد كين، متحدثًا خلال فترة تواجده مع منتخب إنجلترا، أن العملية كانت واضحة وودية. وقال للصحفيين: "المحادثات تسير بشكل جيد. لقد كنت صريحًا وصادقًا جدًا بشأن ذلك. لا نزال نتحدث الآن وأعتقد أن الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح. كلا الطرفين كانا مرتاحين للغاية حيال الأمر".

وأضاف: "يمكن للجميع أن يروا أنني سعيد هناك، من خلال أدائي، ومن خلال طريقة حديثي خارج الملعب. أعتقد أن الأمر واضح وصادق فحسب. أتمنى أن يتم إنجاز شيء ما. خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك يُفترض أن يكون هناك نوع من القرار وأعتقد أنه سيكون قرارًا إيجابيًا".



