مبلغ انتقال باهظ: هل ستفشل صفقة الانتقال التي يطمح إليها نادي برشلونة بشدة؟

وإذا ما قرر الكتالونيون المضي قدماً ومحاولة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، فإن النيرازوري يرغبون على الأقل في الحصول على مبلغ مناسب كتعويض. ففي النهاية، لا يزال باستوني مرتبطاً بعقد مع إنتر حتى نهاية يونيو 2028.

في برشلونة، يُعتبر اللاعب الدولي الإيطالي المرشح المفضل لتعزيز خط الدفاع المركزي الذي يعاني من نقص في العدد وأداء متقلب في بعض الأحيان خلال الموسم الحالي. ويُقال إن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، هو من أشد المعجبين بباستوني، ولذلك زار ميلانو عدة مرات، وفقاً للتقارير، لتكوين صورة شخصية عن الوضع ووضع الأساس لصفقة انتقال في الصيف.

يضم الفريق الكتالوني أربعة مدافعين فقط في تشكيلته، هم باو كوبارسي وإريك جارسيا ورونالد أراوخو، بالإضافة إلى أندرياس كريستنسن الذي يعاني حالياً من إصابة ولم يشارك كثيراً في المباريات. قبل بداية الموسم، تم التخلي عن اللاعب المخضرم والأساسي إينيغو مارتينيز الذي انتقل إلى السعودية، دون استبداله.